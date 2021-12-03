3 грудня міністр оборони України Олексій Резніков доповідав перед Верховною Радою про перші 30 днів роботи в уряді на посаді міністра оборони. Говорив, серед іншого, про нинішню безпекову ситуацію та план оборонних закупівель, про плани на 2022 рік та досягнення у 2021 році.
Міністр оборони України: Наприкінці січня Росія буде готовою до можливої ескалації (відео)
Зокрема Олексій Резніков, посилаючись на українську розвідку, повідомив про вірогідність масштабної ескалації з боку Росії наприкінці січня і наголосив, що ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов'язковим. (Відео Телеканалу Рада)
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