3 грудня міністр оборони України Олексій Резніков доповідав перед Верховною Радою про перші 30 днів роботи в уряді на посаді міністра оборони. Говорив, серед іншого, про нинішню безпекову ситуацію та план оборонних закупівель, про плани на 2022 рік та досягнення у 2021 році.