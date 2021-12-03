«Розвідка аналізує усі сценарії» – Резніков припускає, що Росія буде готова до ескалації в кінці січня

Росія може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня, припустив міністр оборони Олексій Резніков. Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

За його словами, бачення ситуації українського військового командування співпадає з оцінками іноземних партнерів.

«Розвідки взаємодіють дуже інтенсивно. Єдина відмінність – у сприйнятті. Для нас ця війна триває майже вісім років і ми вдячні нашим партнерам, які почали говорити про російську агресію й загрозу відкрито. Проте, коли її зафіксовано й визнано ними, ми пропонуємо сконцентруватися на формуванні спільної відповіді», – сказав міністр.

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Він нагадав, що Росія концентрувала батальйонні тактичні групи біля кордонів України і навесні, а також у вересні. Наразі, за даними голови Міністерства оборони, навколо України та в окупованому Криму на постійній основі розташовані 33 батальйонно-тактичні групи, ще вісім перекинули на півострів.

«Сумарна кількість військ на території Росії та на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюються в 94,3 тисячі осіб. У Росії стартував зимовий навчальний період, противник вже почав навчання поблизу Україні, активізував свою розвідку, перевіряє зв’язок та здійснює заходи з маскування. Протягом минулого тижня відбулося посилення танками та бронетехнікою угруповань у Брянській та Смоленській областях», – додав Резніков.

Він також припустив, що Росія потенційно може збільшити присутність кораблів у Чорному морі до дев’яти, не рахуючи катерів, таким чином отримавши можливість одночасно перекидати до 3 тисяч військових та 250 одиниць бойової броньованої техніки. Водночас він зазначив, що українські військові «зміцнюють напрями за найбільшими ризиками».

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«Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршим. Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є вірогідними сценарієм, але не обов’язковим, і наше завдання відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб – зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора», – сказав міністр.

Він вказав на зацікавленість Києва в політико-дипломатичному вирішенні конфлікту і неможливість силових провокацій з боку ЗСУ, водночас додавши, що «шлях умиротворення агресора не розглядається, в разі потреби Україна дасть відсіч».

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Україна та західні чиновники заявляють, що Росія тримає десятки тисяч військових і важкої техніки біля кордону з Україною, залишивши їх там після військових навчань на початку 2021 року. Росія заперечує планування нападу. Москва звинувачує Україну та її західних прихильників у розпалюванні напруженості, стверджуючи, що українська армія нарощує свої сили поблизу контрольованих російськими гібридними силами територій Донбасу.