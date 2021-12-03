США бачать достатньо індикаторів російської військової активності поблизу України – генерал Міллі

Сполучені Штати відстежують достатньо індикаторів російської військової активності поблизу кордонів України, щоб це викликало «велике занепокоєння», і російська риторика виглядає все більш різкою, заявив 2 грудня високопоставлений американський генерал, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

Він відмовився говорити про варіанти, які Сполучені Штати могли б розглянути в разі російського вторгнення, але наголосив на важливості суверенітету України для Вашингтона та для альянсу НАТО. Генерал послався на «важливі інтереси національної безпеки Сполучених Штатів і держав-членів НАТО», які будуть поставлені на карту, якщо Росія розпочне військові дії проти держави, яка є незалежною від Москви з 1991 року.

Міллі, який спілкувався з журналістами під час перельоту з Сеула до Вашингтона, також сказав, що для будь-якої країни було б помилкою робити стратегічні висновки щодо дій США на підставі виведення з Афганістану в серпні американських військ.

Коментар Міллі прозвучав після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію вивести війська, які вона розмістила поблизу кордонів України, і шукати дипломатичного розвʼязання напруженості в регіоні. Блінкен також попередив Москву про «серйозні наслідки» в разі агресії проти сусіда.

Україна та західні чиновники заявляють, що Росія тримає десятки тисяч військових і важкої техніки біля кордону з Україною, залишивши їх там після військових навчань на початку 2021 року. Росія заперечує планування нападу. Москва звинувачує Україну та її західних прихильників у розпалюванні напруженості, стверджуючи, що українська армія нарощує свої сили поблизу контрольованих російськими гібридними силами територій Донбасу.