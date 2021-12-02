Лідери України, Польщі й Литви у спільній заяві закликали посилити санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський, президент Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда у спільній заяві закликали міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії через її агресію проти України і знову закликали Кремль до деескалації ситуації і відведення своїх військ від кордонів України і її окупованих територій.

Заяву ухвалили після переговорів президентів у форматі Люблінського трикутника 2 грудня, повідомляє пресслужба українського президента. Переговори відбувалися онлайн.

У документі сторони також «висловили особливу стурбованість у зв’язку з триваючим погіршенням безпекової ситуації та стабільності в регіоні, а також зростаючими загрозами, включно з гібридними, що є результатом, зокрема, російської агресії, а також погодилися з необхідністю спільних зусиль для посилення стійкості до цих загроз для протидії їм у більш ефективний та скоординований спосіб».

Крім того, три країни підтвердили тверду відданість подальшому зміцненню європейської енергетичної безпеки і в цьому зв’язку висловили глибоку стурбованість проєктом «Північний потік – 2», «який є викликом для безпеки європейського регіону». Вони висловили готовність спільно діяти з метою протистояння монополізації європейського газового ринку Росією, «яка використовує енергетику як геополітичний інструмент».

Сторони також підтвердили відданість суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води.

За даними Києва, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу українського кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань Росії на початку цього року, що викликає побоювання про можливе вторгнення. Росія, яка захопила Крим у 2014 році і підтримує гібридні сили на Донбасі, заперечує планування нападу і звинувачує Україну та її західних союзників в ескалації напруженості.

Захід неодноразово закликав Москву відвести сили. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Москву, щоб вона припинила нарощування своїх військ біля кордону з Україною, інакше зіткнеться з санкціями.