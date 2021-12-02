«Байрактари» і «Джавеліни», ймовірність наступу бойовиків на Донбасі та військ РФ на кордоні – інтерв'ю командувача ООС Олександра Павлюка

Росія продовжує накопичувати війська поблизу українських кордонів, а на передовій на сході України бойовики наростили активність – обстріляли з артилерії калібру 122 мм Станицю Луганську – востаннє таке було ще 2017-го. Донбас.Реалії ексклюзивно поспілкувалися з командувачем Операції об'єднаних сил (ООС) Олександром Павлюком про ситуацію на передовій, готовність бойовиків атакувати, дії ЗСУ і новітнє озброєння в зоні бойових дій.

– Генерал-лейтенанте, хочу почати з поточної ситуації. Що ви наразі можете сказати про активність підконтрольних Росії угрупувань ОРДЛО?

– Останнім часом активність цих підрозділів, все-таки, збільшується. Видно чітку команду з Кремля щодо посилення активності для того щоб змусити не тільки Україну піти на їхні умови, але і, напевно, увесь світ. Ми до цього звикли, спокійно до цього ставимося. Даємо гідну відсіч. Ці хвилі – вони періодично бувають і швидко згасають тільки після нашої відповіді.

– Вас призначили в кінці липня – 28 липня. За цей час, чи побачили ви зміну тактики бойовиків, чи вона та ж сама? В чому вона полягає?

– 30 липня було представлення як командувача ООС. Зміна відбулася і, досить таки, суттєва. Зміна в тому, що ми перехопили ініціативу. Відповіді наші все чіткіші і точніші, тому противник пробує знову захопити ініціативу, але, на радість нам і на жаль для них – їм це не вдається. Тому і збільшується періодичність обстрілів, збільшується потужність обстрілів.

Вони бояться вже стріляти – короткий обстріл і одразу тікають, тому що знають, що через декілька хвилин у це місце прийде відповідь

Противник пробує з максимально великої дистанції використовувати [озброєння]. І що, на жаль, чітко проглядається – вони прикриваються місцевим населенням. Особливо дуже багато активності використання артилерії. Це з населених пунктів. Ще що відмічається чітко – вони бояться вже стріляти – буквально короткий обстріл і вони одразу тікають, змінюють позицію, тому що знають, що через декілька хвилин у це місце прийде відповідь.

Дуже багато загроз. Це і вогонь артилерії, це і вогонь снайперів. Особливо в останній період – це активізація безпілотних літальних апаратів квадрокоптерного типу, який скидає відповідні вибухові речовини. Ми вже знайшли способи боротьби з ними. Просто зараз відпрацьовуємо технічне забезпечення, але загроза залишається, тому що це війна.

– З приводу безпілотників – нещодавно була інформація, що посадили за допомогою РЕБ (системи радіоелектронної боротьби – ред.) «Орлан-10». За словами волонтерів з фонду «Повернись живим» – вони доволі інтенсивно зараз використовуються по всій лінії. Чому?

Постійно зараз ведеться боротьба між нашою РЕБ і їхніми безпілотними літальними апаратами

– Вони використовувалися дуже інтенсивно до вересня місяця. У вересні ми напрацювали систему РЕБ, де замкнули новітні засоби РЕБ, випущені Україною, новітні засоби зв'язку і протиповітряну оборону. Це замкнули в єдину систему автоматизовану і зараз дуже і дуже непросто «Орланам» перейти на нашу сторону і вести розвідку чи коригувати вогонь. Постійно зараз ведеться така боротьба між нашою РЕБ і їхніми безпілотними літальними апаратами – я знаю, дуже багато потужних фахівців приїхало на ту сторону і вивчають як, все-таки, нас перемогти. Боротьба технологій. Але в останній період, все-таки, активність «Орланів» зменшується, тому що ми максимально протидіємо їм.

– В Головному управлінні розвідки нещодавно писали, що на тимчасово окупованій території проводиться підвищення боєготовності, зокрема проводяться командно-штабні навчання під контролем Південного військового округу Росії Можете пояснити для цивільних, що це означає?

– На непідконтрольній території постійно проводяться заходи підготовки. Особливо активізувалися вони в останні місяці. Це і залучення росіян як інструкторів, це і призов мобілізованих ресурсів. Вони максимально підтримують боєготовність 1-го і 2-го «армійських корпусів».

Постійно проводять навчання по наступальній тематиці, мабуть для того, щоб за можливості використати їх при наступі відповідних збройних формувань Росії на наші позиції. Зараз закінчується, якраз, період підготовчий – він як звичайно, це стандарт, закінчується певними навчаннями, певними командно-штабними навчаннями і на даний момент ми бачимо завершення такого періоду – кінець листопада-початок грудня, де оцінюється готовність, спроможність військових частин до проведення певних дій в майбутньому.

– А як ви, зі свого боку, оцінюєте так-звані 1-й і 2-й «армійські корпуси»?

Також послаблюють відповідні вимоги щодо можливості залучення охочих з Російської Федерації служити в цих «корпусах»

– Є дуже багато проблем у них. Особливо з якістю комплектування особовим складом, яка нівелює всю їхню готовність до ведення активних дій. Це, в першу чергу, за даними нашої розвідки, люди з непідконтрольних територій відмовляються «служити», звільняються. Зараз росіяни все роблять для того, щоб укомплектувати. Збільшили на 30% заробітну плату, на окремих фахівців також підвищили разові виплати. Планують і в подальшому – в наступні місяці збільшувати грошове забезпечення, для того, щоб втримати людей.

Також послаблюють відповідні вимоги щодо можливості залучення охочих з Російської Федерації служити в цих «корпусах». І те, що ми відслідковуємо – настрій. То не дуже у них позитивний настрій. Великий страх, особливо страх щодо нашого наступу.

– Власне, теж ГУР публікувало інформацію, що прибували нові російські фахівці – кількість змінилася чи вона стала? Присутності регулярних російських військових.

Після появи «Байрактарів» – дуже посилюється система РЕБ і система ППО за рахунок уже російських фахівців на російській техніці

– Збільшується кількість. Це, в основному, інструктори за різними напрямками – щодо підготовки снайперів, саперів, артилерійських підрозділів. Постійно йде насичення.

Особливо після появи в зоні проведення бойових дій «Байрактарів» – дуже посилюється система РЕБ і система ППО за рахунок уже російських фахівців на російській техніці і це чітко видно, тому що панічні настрої переважають зараз на тій стороні.

– З приводу «Байрактарів». Росія постійно випробовує на непідконтрольному Україні Донбасі свої різноманітні системи РЕБ. Чи стикаються «Байрактари» з перепонами з боку російських військових, російських систем?

– «Байрактари» постійно працюють, але працюють як це визначено всіма нашими угодами – не заходячи на територію непідконтрольну. Для ведення розвідки, спостереження за діяльністю противника. Вони пробують протидіяти «Байрактарам», але на даний момент всі одиниці, які є в нас на озброєнні, успішно виконують задачі.

– Вони доповнюють ту інформацію, яку отримують Збройні сили?

– Так. Ми чітко вивчили всі об'єкти противника з того боку: угруповання, позиції, склади, скупчення техніки. Чудова машина, яка при відповідних погодних умовах дає нам можливість спостерігати повністю за діяльністю противника.

– З приводу «Джавелінів». Двояка ситуація – народний депутат Ігор Копитін казав, що було застосування, керівник ГУР також, що було, в ООС стверджують, що не було. То було, чи не було?

– Я ніколи не коментую дії наших підрозділів – це наша військова справа. Якщо хтось хоче коментувати наші дії – ми не можемо заборонити. Так, ми укомплектовані «Джавелінами». Підрозділ постійно вивчає варіанти дій на найбільш загрозливих напрямках. За необхідністю – ми готові застосувати, а все решта – ви чуєте в коментарях людей, які думають, що вони мають право коментувати наші дії.

– Періодично з того боку брязкають зброєю, погрожують наступами. Як ви вважаєте, чи здатні ці угруповання («ДНР»/«ЛНР») здійснювати якісь дії самостійно, без підтримки Росії?

Тільки після заходу регулярних частин збройних сил Російської Федерації вони здатні були на якісь наступальні дії

– Самостійно не здатні, на мою думку, проводити широкомасштабні дії. Можливо – концентрація на певному напрямку і спроба заволодіти певним плацдармом на тактичному рівні, але я не думаю, що вони на це підуть, враховуючи ті епізоди, які були в 2014-15 році – тільки після заходу регулярних частин збройних сил Російської Федерації вони здатні були на якісь наступальні дії. І то концентрація на одному невеликому, обмеженому напрямку.

– Чи спостерігаєте на ввірених вам напрямках підготовку формувань до якихось атакувальних, наступальних дій?

– На даний момент ми, як таких, реальних угруповань не спостерігаємо на непідконтрольній території. Поки йде планова, системна підготовка. Планові заходи, організаційні заходи, де підрозділи замінюють одне одного, виходять на полігон, готуються. Нічого не змінюється протягом останніх років, тому як таких видимих питань проведення наступальних дій ми не бачимо. Так, ми вивчаємо досконально, відпрацьовуємо різні варіанти, але на даний момент, що чітко видно угруповання, яке завтра буде наступати, – ми не бачимо.

– У своїй діяльності, в своєму плануванні – ви як командувач, ваш штаб – керуєтеся загрозою наступу саме цих нерегулярних формувань, які Росія підтримує, чи так само тих сил, які перебувають біля кордону з Україною?

Збройні сили вже 8-й рік виконують свої обов'язки. Залишилось, щоб це дійсно був єдиний кулак – і армія, і тил, і все решта

– Ми відпрацьовуємо всі варіанти можливих дій. Як наступ незаконних збройних формувань, посилених російськими підрозділами, так і можливість вторгнення російських регулярних військ зі сторони північних кордонів нашої держави. Ці плани відпрацьовані, люди тренуються. Постійно удосконалюємо свою майстерність в цьому напрямку. Тому що ми не перший раз стикаємося з російською агресією, з російськими підрозділами. Я думаю, що ми впораємося з цими питаннями. Це залежить від підтримки і від єдності нашої держави. Тільки разом, тільки коли всі будуть налаштовані на захист держави – не тільки Збройні сили. Збройні сили вже 8-й рік стоять і виконують свої обов'язки. Залишилось тепер, щоб це дійсно був єдиний кулак – і армія, і тил, і все решта. Ви розумієте, про що я хочу сказати.

– Що стосується з'єднань Операції об'єднаних сил – враховуючи російську активність біля кордонів – що робите зі свого боку ви?

Резерви тренуються, щоб бути в готовності в будь-яку хвилину вийти, завдати удару і зупинити агресора

– Ми виконуємо свої обов'язки. Підвищуємо майстерність особового складу. В першу чергу, вивчаємо можливість задіяння резерву на інших напрямках – не тільки зі сторони ОРДЛО, а якщо буде такий варіант, що буде охоплення нас з півночі чи з півдня – також ці варіанти відпрацьовуємо. Не лише на папері, а й практично. Резерви тренуються для того, щоб бути в готовності в будь-яку хвилину вийти, завдати удару і зупинити агресора.

– Аналітики, експерти говорили, що під час навчань «Запад-2021» Росія нібито відпрацьовувала охоплення, оточення сил ООС на Донбасі. Чи розглядаєте ви такий варіант розвитку подій?

– Це питання давно уже розглядалося – ще у 2017–18 роках, де одне з ключових питань щодо наступу – це було охоплення і відрізання від основних сил угруповання українських Збройних сил, яке знаходиться тут, на Донбасі. Тому що йти в лоб – це для них дуже небезпечно, це величезні втрати з їхнього боку, тому, як один із варіантів, ми розглядаємо це охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення. Тому це питання ми враховуємо, посилюємо відповідні напрямки, вивчаємо розгортання наших резервів на відповідних рубежах. Працюємо в цьому напрямку також.

Загроза йде протягом 8 років. Починаючи з 14-го року ми це не виключаємо. Це війна, це Росія. Від Росії можна чекати будь-який розвиток ситуації будь-якої хвилини. Можливо, логічно нічим не підтриманий і неадекватний.

– Тих, хто займається OSINT розвідкою? хвилює, якщо весною [перекидання військ] було максимально публічне, то зараз цієї публічної інформації дуже небагато.

У нас зараз до пів мільйона людей, які мають досвід бойових дій

– Я б не сказав, що її не дуже багато. Не такі масштаби, як були весною. Навесні [біля кордонів України] було 53 батальйони, то зараз стоїть 40 – із них не всюди залишені люди, особовий склад. 40 батальйонів – це 10-12 бригад. Це не такий кулак, яким можна «пробити» Україну. Особливо зараз.

Це можна було зробити в 2014 році, але у нас зараз до пів мільйона людей, які мають досвід бойових дій. Не всі готові, але дуже багато людей, які пройшли мобілізацію, перші мобілізації, які реально пішли за покликом серця виконувати задачі – вони готові. Вони чекають і скільки ми навчань проводили з першою і другою чергою (Оперативний резерв першої та другої черги – ред.) – буквально день-два-три – вони ставали до строю. А там подивимося – головне, аби нас позаду не здали, то ми попереду вистоїмо. І це основне.