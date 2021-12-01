Блінкен обіцяє економічні санкції в разі, якщо Росія посилить агресію проти України

Сполучені Штати серйозно занепокоєні з приводу доказів того, що Росія може планувати вторгнення в Україну, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен 1 грудня на саміті міністрів закордонних справ НАТО в Ризі.

«Ми глибоко стурбовані доказами того, що Росія планує значні агресивні дії проти України, в тому числі дії з дестабілізації України зсередини, а також широкомасштабні військові операції», – сказав Блінкен на пресконференції після засідання учасників саміту.

Він попередив Москву, що у разі такого нападу вона зіткнеться з різкими економічними санкціями.

«Ми дали зрозуміти Кремлю, що будемо реагувати рішуче, в тому числі за допомогою низки високоефективних економічних заходів, від використання яких ми утримувались у минулому», – додав державний секретар США.

Він заявив, що 2 грудня повідомить міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що Москві необхідно знизити концентрацію своїх сил поблизу України.

Блінкен планує порвести окремі зустрічі з Лавровим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою на полях саміту Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Стокгольмі 2 грудня.

За даними Києва, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань Росії на початку цього року, що викликає побоювання про можливе вторгнення. Росія, яка захопила Крим у 2014 році і підтримує гібридні сили на Донбасі, заперечує планування нападу і звинувачує Україну та її західних союзників в ескалації напруженості.