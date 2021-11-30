Країнам-учасницям «Східного партнерства» потрібна ясність щодо європейської перспективи – Шмигаль

Країнам-учасницям «Східного партнерства» потрібна ясність щодо європейської перспективи, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який 30 листопада в Брюсселі зустрівся зі своїми колегами з «Асоційованого тріо» – головами урядів Молдови Наталією Гавриліце та Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

Сторони обговорили перспективи формату «Східного партнерства» перед самітом, що має відбутися в грудні. Також вони зустрілися з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європарламенту Девідом Сассолі.

За підсумками перемовин український прем’єр відзначив, що «Асоційоване тріо» – не заміна «Східному партнерству», і підкреслив, що тріо навпаки зацікавлене в тому, щоби формат «Східного партнерства» був «сильнішим і стабільнішим».

Водночас прем’єр підкреслив, що нинішня ситуація в межах формату «Східне партнерство» свідчить про те, що є «термінова необхідність продумати стратегічну мету цієї важливої європейської ініціативи».

«Потрібна ясність у геополітичному вимірі. Ми розраховуємо на надання чіткого меседжу щодо європейської перспективи країнам, що хочуть далі рухатися у своїх зв’язках із Європейським союзом», – заявив Денис Шмигаль на пресконференції за підсумками свого візиту до Брюсселя.

Раніше керівниця групи підтримки України в Європейській комісії, заступниця генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства і переговорів щодо розширення Катаріна Матернова заявила, що консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи нині немає.

«Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. Наразі – і ми досить відкрито говоримо про це – Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку. Консенсусу щодо цього немає. Але я особисто вірю в те, що Україна має європейську перспективу», – сказала Матернова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

15 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що консенсусу всіх членів Альянсу для повноправного членства України в НАТО наразі немає.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.