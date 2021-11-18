В ЄС немає консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи – представниця Єврокомісія

Консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи нині немає, заявила керівниця групи підтримки України в Європейській комісії, заступниця генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства і переговорів щодо розширення Катаріна Матернова.

«Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. Наразі – і ми досить відкрито говоримо про це – Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку. Консенсусу щодо цього немає. Але я особисто вірю в те, що Україна має європейську перспективу», – сказала Матернова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

15 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що консенсусу всіх членів Альянсу для повноправного членства України в НАТО наразі немає.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.