Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності України – ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження стратегії зовнішньополітичної діяльності України, повідомляє Офіс президента України.

Цим рішенням Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня «Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України».

«Стратегія є комплексною, вона складається з 254 пунктів, які детально визначають напрями, параметри та пріоритети зовнішньої політики України. Пріоритетами зовнішньополітичної діяльності зокрема є: забезпечення суверенітету й територіальної цілісності України; протидія агресивній політиці Російської Федерації; курс на членство в ЄС і НАТО; захист прав та інтересів громадян України за кордоном; просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій; технологічна й екологічна трансформація України; просування позитивного іміджу нашої держави у світі», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Хотіли дискредитувати «Кримську платформу»: СБУ заявила про викриття «агентури спецслужб РФ»

У Офісі президента очікують, що втілення стратегії дозволить здійснювати проактивну зовнішню політику України.

Протягом двох місяців Кабінет міністрів має затвердити план дій із реалізації стратегії на середньостроковий період.

Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба 30 липня повідомив, що Україна вперше з моменту відновлення незалежності ухвалила стратегію зовнішньополітичної діяльності.