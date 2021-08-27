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Зеленський узяв участь у святкуванні Дня незалежності Молдови

Президентка Молдови Мая Санду (л) і президент України Володимир Зеленський, архівне фото, Київ, січень 2021 року

Президент України Володимир Зеленський разом із президентом Республіки Молдова Маєю Санду, президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Кишиневі взяв участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності Молдови.

Глави держав переглянули військовий парад, інформує офіційний сайт глави української держави.

Зеленський побажав молдовському народу миру, злагоди та процвітання.

«Незалежність обох наших країн – це результат зусиль багатьох поколінь, вистраждана цінність, яку Україна та Молдова відстоюють і сьогодні. Вдячний Молдові за незмінну підтримку територіальної цілісності України та хочу запевнити, що Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у вітанні Володимира Зеленського.

27 серпня 1991 року на підставі рішення Великих національних зборів, що відбулися в Кишиневі, парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність. Декларація проголосила Республіку Молдова суверенною та незалежною державою, яка може «вільно, без втручання ззовні вирішувати своє сьогодення та майбутнє відповідно до ідеалів і святих устремлінь народу в історичному й етнічному просторі його становлення». Відтоді цього дня відзначається національне свято – День незалежності Республіки Молдова.

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