Парламент Молдови затвердив новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Наталією Гавриліцею після того, як її партія «Дія і солідарність» (PAS) перемогла на позачергових виборах у країні в липні.

Партія Гавриліци, яка здобувала освіту в Гарварді, займає 63 зі 101 місця в парламенті Молдови.

Кандидатуру Гавриліци, яка раніше очолювала Міністерство фінансів, запропонувала президентка Мая Санду.

Перед голосуванням у парламенті Гавриліца заявила, що «найважливіша місія – показати, що уряд єдності корисний для країни, і Молдова може повернутися до списку гідних держав».

Вона пообіцяла, що її уряд «не крастиме і не захищатиме шахраїв і бандитів».

Партія прозахідної президентки Молдови Маї Санду у липні здобула перемогу на позачергових парламентських виборах у країні. Правоцентристський рух «Дія і солідарність» (PAS) Санду набрав 52,72% голосів, тоді як її головний суперник, проросійський блок соціалістів і комуністів (BECS) колишнього президента Ігоря Додона – 27,23%.

Дострокові вибори стали результатом тривалого політичного протистояння, яке послідувало за перемогою Маї Санду в другому турі президентських виборів над колишнім проросійським головою держави Ігорем Додоном в листопаді минулого року.