Санду розпустила парламент Молдови і призначила дострокові вибори

Президентка Мая Санду 28 квітня розпустила парламент Молдови і призначила позачергові вибори на 11 липня, невдовзі після того, як Конституційний суд скасував надзвичайний стан, затверджений законодавцями.

«Конституційний суд відкрив шлях молдовським громадянам до виборів нового парламенту», – заявила Санду.

Надзвичайний стан, який був оголошений минулого місяця для сприяння боротьбі зі спалахом COVID-19, не дозволяв Санду призначити вибори.

Прозахідна Санду, яка обійняла посаду в листопаді, звинуватила промосковський парламент, в якому домінували соціалісти, у саботуванні її програми реформ і неодноразово наполягала на позачергових виборах, щоб отримати більшість у 101 місному парламенті.