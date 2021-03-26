Молдова: президент запросила парламентські фракції на консультації після провалу голосування за прем’єра

Президент Молдови Майя Санду запросив фракції та парламентські групи на консультації у п’ятницю після провалу другої спроби призначити прем’єра і уряд.

Парламент, в якому переважають соціалісти, 25 березня не зміг затвердити кандидата від Санду на посаду прем’єр-міністра – Ігоря Гросу. Він не отримав необхідних голосів через відсутність кворуму в парламенті, його не підтримала більшість, сформована соціалістами та групою «За Молдову».

Згідно з конституцією, президент має право вимагати розпуску парламенту та організувати позачергові вибори після другого несхвалення нового прем’єр-міністра протягом 45 днів.

З іншого боку, соціалісти відкинули ідею дострокових виборів і запропонували відновити процедуру формування уряду з самого початку. Парламентська більшість підтвердила підтримку свого кандидата на пост прем’єр-міністра Володимира Головатюка, посла Молдови в Росії, хоча Конституційний суд затвердив указ про призначення Ігоря Гросу.

Законодавці 11 лютого відхилили попередній вибір Санду на посаду прем’єр-міністра Наталію Гавриліту. У середу депутати-соціалісти оскаржили в Конституційному суді перший указ президента Санду щодо призначення Гавриліти.

Після невдачі Гавриліти соціалісти запропонували Маріані Дурлештяну посаду прем’єр-міністра, але вона відмовилася. За відсутності кандидата від парламентської більшості на той час президент Майя Санду висунула кандидатуру Ігоря Гросу, затвердженого Конституційним судом. Конституційний суд 21 березня постановив, що висування Гросу було законним.

Майя Санду перемогла в листопаді 2020 року на виборах чинного тоді президента Ігоря Додона. Вона неодноразово заявляла, що хоче позачергових виборів, щоб набрати «робочу» більшість у парламенті.

Молдова із населенням у близько 3,5 мільйона людей є однією з найбідніших країн Європи і різко розділена між тими, хто підтримує тісніші зв’язки з Росією, і тими, хто виступає за міцніші зв’язки з Брюсселем та сусідньою країною-членом ЄС, Румунією.