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Зеленський відвідає Молдову в день 30-річчя незалежності країни

Мая Санду (л) і Володимир Зеленський у Києві, січень 2021 року

Президент України Володимир Зеленський 27 серпня відвідає Молдову, повідомляє пресслужба глави держави.

«У п’ятницю, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський на запрошення глави Молдовської держави Маї Санду відвідає Кишинів з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова», – вказано в повідомленні.

Зеленський проведе двосторонні переговори з Санду і візьме участь у багатосторонній зустрічі глав іноземних делегацій.

Раніше пресслужба президента Молдови повідомила, що президент Польщі Анджей Дуда вирушить до Кишинева у четвер, 26 серпня.

27 серпня у Кишиневі перебуватимуть також президент Румунії Клаус Йоганніс та президент України Володимир Зеленський.

Ці три глави держави разом із президентом Молдови Маєю Санду візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності Молдови.

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