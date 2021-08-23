Молдова прагне до «прагматичних відносин» з Росією – Санду

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна хоче, аби відносини з Росією базувалися на прагматизмі. В молдовській службі Радіо Свобода до 30-ї річниці незалежності Молдови від Радянського Союзу Санду запевнила, що буде працювати над запобіганням дестабілізації ситуації через заморожений конфліктом між Кишиневом і підтримуваним Москвою сепаратистським регіоном Придністров’ям.

Санду, яка перемогла в листопаді підтримуваного Росією Ігоря Додона, закликала до виведення російських військ з Придністров’я.

«Ми хочемо прагматичних відносин з Російською Федерацією. Перш за все ми хочемо миру, ми розташовуємося в складному регіоні, у нас заморожений конфлікт на нашій території. Для мене найважливіша мета – не допустити дестабілізації ситуації, і я буду вести переговори з усіма, з ким треба, для досягнення цієї мети», – сказала Санду.

Близько 1400 російських військовослужбовців все ще перебувають в Придністров’ї, яке проголосило незалежність від Молдови в 1990 році, нібито для захисту складів зброї радянських часів.

Молдова і Придністров’я в 1992 році вели коротку війну через побоювання, що нова незалежна Молдова буде прагнути до возз’єднання з сусідньою Румунією. Конфлікт закінчився угодою про припинення вогню після того, як російські війська в регіоні стали на бік сепаратистів.

Кілька раундів переговорів під егідою ОБСЄ не врегулювали конфлікт, незважаючи на участь США і Європейського союзу в процесі посередництва.

Санду ще в листопаді закликала до виведення російських військ з Придністров’я під егідою ОБСЄ, але Кремль відкинув цю ідею, заявивши, що це може призвести до «серйозної дестабілізації ситуації».

«Наша мета – зберегти територіальну цілісність нашої країни, зберегти мир на нашій землі і в регіоні. Наша мета – вирішити конфлікт з Придністров’ям і вивести російські війська з території Молдови», – сказала Санду в інтерв’ю Радіо Свобода.

Незалежність Придністров’я не визнає жодна країна, але Москва неофіційно підтримує сепаратистів.

Молдова сильно залежить від імпорту російського газу, який Москва використовує як важіль у відносинах з Кишиневом.