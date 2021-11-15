У НАТО немає консенсусу щодо членства України – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що консенсусу всіх членів Альянсу для повноправного членства України в НАТО наразі немає. Про це він сказав в інтерв’ю «Axios on HBO».

При цьому Столтенберґ заявив, що НАТО уважно стежить за «незвичайним» переміщенням російських військ поблизу кордону України.

На запитання журналіста, чи НАТО захищатиме Україну, генсекретар відповів, що Україна не підпадає під дію п’ятої статті Північноатлантичного договору про колективну оборону.

«Щоб стати членом НАТО, треба відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм із модернізацією, боротьбою з корупцією, але 30 членів Альянсу мають дати згоду. А у нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінного членства в НАТО», – сказав він.

Столтенберґ визнав розчарування українців у зв’язку з обіцянкою членства в НАТО у 2008 році, яка через 13 років залишається невиконаною.

Генсекретар НАТО також заявив, що Росія виступає проти будь-якого розширення Альянсу, зокрема, Москва була проти членства Північної Македонії та Чорногорії, які нещодавно вступили до НАТО. Столтенберґ наголосив, що НАТО самостійно може оцінювати, чи відповідає та чи інша країна стандартам НАТО.

У жовтні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна і Грузія вступлять до НАТО, але це не питання завтрашнього дня.

Столтенберґ вкотре наголосив, що це право кожної країни визначати своє майбутнє, і на рішення України й Грузії вступити до НАТО не повинна впливати якась іще країна, зокрема Росія.

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за Альянсом.

Раніше в українській армії повідомили, що вже 300 стандартів Альянсу втілено. За словами Залужного, йдеться про стандарти «в питаннях управління, в питаннях планування, в питаннях підготовки».

На саміті Північноатлантичного союзу в червні було знову підтверджено, що Україна зможе отримати план дій щодо членства в НАТО і стати членом, здійснивши необхідні реформи.

А президент США Джо Байден після того саміту також підтвердив, що в разі здійснення цих реформ, у першу чергу в галузі боротьби з корупцією, вступові України не завадить і нинішня окупація частин її території Росією.

НАТО і Байден також вкотре підтвердили, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-члени цього союзу.

Росія ж продовжує твердити, що для неї ймовірний вступ України до НАТО був би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.