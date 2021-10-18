Кремль: вступ України до НАТО став би «найгіршим сценарієм»

Вступ України до НАТО став би «найгіршим сценарієм», заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Це сценарій, який виходить за «червоні лінії» національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки», – цитує слова речника Володимира Путіна російське державне агентство новин ТАСС.

Раніше цього місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна і Грузія вступлять до НАТО, але це не питання завтрашнього дня.

«Не можу сказати, коли це буде. Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам із НАТО, і це те, про що ми говорили вчора з президентом США Джо Байденом: нам потрібно нарощувати зусилля і робити більше для цих країн», – сказав Столтенберґ 5 жовтня.

За словами генсекретаря Альянсу, Україні і Грузії треба надавати підтримку, допомагати запроваджувати реформи і вибудовувати інститути у сфері безпеки й оборони, боротися з корупцією.

Столтенберґ вкотре наголосив, що це право кожної країни визначати своє майбутнє, і на рішення України й Грузії вступити до НАТО не повинна впливати якась іще країна, зокрема Росія.

Минулого місяця в інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за Альянсом.

Раніше в українській армії повідомили, що вже 300 стандартів Альянсу втілено. За словами Залужного, йдеться про стандарти «в питаннях управління, в питаннях планування, в питаннях підготовки».

На саміті Північноатлантичного союзу в червні було знову підтверджено, що Україна зможе отримати план дій щодо членства в НАТО і стати членом, здійснивши необхідні реформи.

А президент США Джо Байден після того саміту також підтвердив, що в разі здійснення цих реформ, у першу чергу в галузі боротьби з корупцією, вступові України не завадить і нинішня окупація частин її території Росією.

НАТО і Байден також вкотре підтвердили, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-члени цього союзу.

Росія ж продовжує твердити, що для неї ймовірний вступ України до НАТО був би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.