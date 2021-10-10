Не бачу великої готовності НАТО давати відсіч російській військовій агресії – Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина не бачить з боку НАТО готовності відповісти на можливу військову агресію Росії. Про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Якщо чесно, я не відчуваю великої готовності до цього. Поки що я не бачу великої політичної рамки і великої готовності давати відсіч російській військовій агресії. Хоча війна на Донбасі і анексія Криму також мала своїм наслідком зміни всередині НАТО. В НАТО була запроваджена окрема посада заступника генсекретаря з питань нових викликів безпеки. Тобто НАТО зараз повністю розділена на військовий блок і на гібридний блок – це кіберзагрози, енергетична безпека», – зазначила віцепрем’єрка.

Вона додала, що Україна, навіть не перебуваючи у блоці, може застосувати 5 статтю Вашингтонського договору, яка стосується колективної оборони.

«Звичайно, це абсолютно реалістична і правдива теза, що ніхто за нас воювати не буде. Хоча Україна, не будучи членом НАТО, все ж таки є однією з найбільш боєздатних армій світу. І ми готові були би застосувати статтю 5, навіть не будучи членом НАТО», – наголосила Стефанішина.

Віцепрем’єрка також заявила, що українська влада вимагає від НАТО стратегічної ясності щодо перспективи членства, та висловила впевненість, що Україна врешті стане членом Альянсу.

Як зазначено на сайті НАТО, «принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав – членів Альянсу розглядається як напад на них усіх». Вказано, що його вже застосовували у зв'язку з «російсько-українською кризою». Про які саме заходи йдеться, на сайті Альянсу не уточнили.