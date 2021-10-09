Україна та Захід мають встановити для Росії «червоні лінії» в питанні газу – Стефанішина

Україна спільно з Євросоюзом, Німеччиною та США має визначити «червоні лінії», які Росія не має переступати, коли використовує газ як зброю. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Для нас кейс з укладанням контракту між Угорщиною і Росією – це якраз про ті червоні лінії, про які написано, наприклад, у спільній заяві Байдена і Меркель, що вони не допустять будь-яких зловживань на ринку у зв’язку з запуском «Північного потоку-2»... І ми спостерігаємо, і нам цікаво подивитися, чи це дійсно є червона лінія. Як ми бачимо, для американських і німецьких партнерів все ще пряма загроза зриву контрактів і вимога йти в обхід України, занижена, необґрунтована ціна на газ, політична ціна – це не є червона лінія, це не є елемент гібридної війни», – відзначила віцепрем’єрка.

Російський газовий монополіст «Газпром» з 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу до Угорщини.

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Угорщина підписала 27 вересня новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом». Угоду підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті.