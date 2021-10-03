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Нарбут: Україна втратить реверс європейського газу з угорського напрямку

Міністри закордонних справ Угорщини Петер Сіятро та внутрішніх справ Сербії Александр Вулін на відкритті газового транзиту до Угорщини через Сербію, 30 вересня 2021 року

Через припинення транзиту своєю територією російського газу до Угорщини Україна втратить реверсне постачання газу для власних потреб з цього напрямку. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. Нагадаємо, з 1 жовтня Росія постачає газ до Угорщини через Сербію та Австрію.

Олександр Нарбут пояснює, що технологічно зворотній хід палива за нових умов неможливий:

- Не по всіх аверсних, тобто прямких, напрямках транзиту ми можемо отримувати реверний газ. Угорщина - одна з таких країн, де брак компресорних потужностей на угорському боці заважає газу звідти надходити до нас, якщо немає прямого потоку з нашого боку. Тому потік буде нуль, і угорський реверс – а він зараз найбільший, ми на добу одержуємо 20 мільйонів кубометрів – у нас буде також нуль. Можливості докупівлі великих обсягів газу з Європи будуть на Словацькому напрамку, але і там можуть бути деякі проблеми. Якщо «Північний потік» швидко не запрацює, буде деякий дефіцит газу в тому напрямку, якщо Росія почне знижувати поставки через Україну, як вона це робить останнім часом: потік стійкий, але невеликий. Тому, мабуть, у нас є шанс цю зиму перезимувати без особливих хвилювань, але вийти з більш спустошеними сховищами ми можемо, - розповів експерт.

28 вересня ціни на газ в Європі вперше в історії перевищили 1000 доларів за тисячу кубометрів. За два дні вони досягли позначки в 1160 доларів за тисячу кубів. Аналітики стверджують, що це відбувається через скорочення транзиту газу в Європу через територію України, а також тому, що «Газпром» штучно виснажує свої газосховища в ЄС. Європейські виробники електроенергії через дорожнечу газу почали скуповувати вугілля, через що ціна і на це паливо підскочила до 200 доларів за тонну: найвищий рівень з 2008-но року. Все це відбувається після того, як «Газпром» оголосив про добудову газопроводу «Північний потік-2», який може позбавити Україну доходів від транзиту газу. Зараз газопровід перебуває на стадії сертифікації, «Газпром» може отримати тільки половину його потужності.

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