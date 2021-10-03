Нарбут: Україна втратить реверс європейського газу з угорського напрямку

Через припинення транзиту своєю територією російського газу до Угорщини Україна втратить реверсне постачання газу для власних потреб з цього напрямку. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. Нагадаємо, з 1 жовтня Росія постачає газ до Угорщини через Сербію та Австрію.

Олександр Нарбут пояснює, що технологічно зворотній хід палива за нових умов неможливий:

- Не по всіх аверсних, тобто прямких, напрямках транзиту ми можемо отримувати реверний газ. Угорщина - одна з таких країн, де брак компресорних потужностей на угорському боці заважає газу звідти надходити до нас, якщо немає прямого потоку з нашого боку. Тому потік буде нуль, і угорський реверс – а він зараз найбільший, ми на добу одержуємо 20 мільйонів кубометрів – у нас буде також нуль. Можливості докупівлі великих обсягів газу з Європи будуть на Словацькому напрамку, але і там можуть бути деякі проблеми. Якщо «Північний потік» швидко не запрацює, буде деякий дефіцит газу в тому напрямку, якщо Росія почне знижувати поставки через Україну, як вона це робить останнім часом: потік стійкий, але невеликий. Тому, мабуть, у нас є шанс цю зиму перезимувати без особливих хвилювань, але вийти з більш спустошеними сховищами ми можемо, - розповів експерт.

28 вересня ціни на газ в Європі вперше в історії перевищили 1000 доларів за тисячу кубометрів. За два дні вони досягли позначки в 1160 доларів за тисячу кубів. Аналітики стверджують, що це відбувається через скорочення транзиту газу в Європу через територію України, а також тому, що «Газпром» штучно виснажує свої газосховища в ЄС. Європейські виробники електроенергії через дорожнечу газу почали скуповувати вугілля, через що ціна і на це паливо підскочила до 200 доларів за тонну: найвищий рівень з 2008-но року. Все це відбувається після того, як «Газпром» оголосив про добудову газопроводу «Північний потік-2», який може позбавити Україну доходів від транзиту газу. Зараз газопровід перебуває на стадії сертифікації, «Газпром» може отримати тільки половину його потужності.