Запад, вероятнее всего, не будет давить на Украину с требованием прямых переговоров с вооруженными формированиями «ЛДНР», о чем постоянно заявляет Кремль, так как понимает последствия такого решения – такое мнение в эфире Радио Донбасс.Реалии высказала аналитик фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Мария Золкина.

По ее мнению, западные партнеры понимают, что такое решение несет огромные риски для украинской власти – это дестабилизация в середине страны, протесты, падение не только рейтингов, но и легитимности украинской власти.

«Поэтому их интерес переломить Украину через колено ради прямого диалога, или ради проведения выборов при отсутствии гарантий безопасности, или начала реинтеграции при отсутствии контроля над границей – несоизмеримо мал по сравнению с очень серьезными последствиями. Поэтому давить – не будут. Прощупать почву могут, но пытаться что-то кардинально поменять за счет уступок Украины – нет», – считает аналитик.

Она прогнозирует, что компромиссов по принципиальным вопросам – а переговоры с «ЛДНР» являются принципиальным вопросом – со стороны Украины не будет. Именно поэтому Кремль постоянно отказывается от встречи с Зеленским – Путина не утраивает встреча без результата.

«До весны 2020 года были высокие риски, что Владимир Зеленский и его офис может пойти на прямые переговоры, но на сегодняшний день ни малейшего повода говорить, что Украина пойдет на такие переговоры, пока нет», – отмечает Мария Золкина.

«Что касается западных партнеров, то когда речь идет о таких принципиальных вопросах, то Украине – хотя это цинично звучит – на руку то, что конфликт уже перешел в стадию затяжного. Потому что если нет существенного прогресса в переговорах, интерес наших западных партнеров к тому, чтобы давить на одну из сторон (а такой стороной чаще была Украина, так как мы более договороспособны) невелик», – говорит Мария Золкина.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 27 сентября в очередной раз заявил, что президент России не встретится с президентом Украины, пока последний на начнет переговоры с вооруженными группировками «ЛДНР», и высказал надежду на результаты выборов в Германии.

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