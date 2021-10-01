Росія припинила транзит газу до Угорщини через українську ГТС

Російський газовий монополіст «Газпром» з 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу до Угорщини. Згідно з довгостроковим контрактом, укладеним 27 вересня, постачання тепер здійснюється через газопровід «Балканський потік» і трубопроводи Південно-Східної Європи, повідомляють російські інформагенції.

Як повідомляв раніше «Газпром», всього укладено два контракти, сумарний обсяг за ними – до 4,5 мільярда кубометрів на рік, термін дії кожного з контрактів становить 15 років.

Угорщина підписала 27 вересня новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом». Угоду підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті.

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При цьому найкоротший шлях – через українську газотранспортну систему – сторони не використовуватимуть. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.