Угода Угорщини і Росії: газова змова проти України?

Угорщина підписала договір з російським «Газпромом» і купуватиме російський газ в обхід України. Угода розрахована на 15 років. Росія щорічно постачатиме Угорщині 4,5 мільярди кубометрів газу.

В МЗС України заявили, що це політичне, економічно-необґрунтоване рішення, ухвалене на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам. Натомість офіційний Будапешт вважає такі заяви втручанням у свої внутрішні справи. Українського посла викликали до МЗС Угорщини, Україна відповіла тим самим.

Чому та на яких умовах Будапешт та Москва домовилися про постачання газу в обхід України? Які наслідки матиме ця угода для Києва та які насправді цілі переслідує Кремль? Конфлікт аналізуємо разом з експертами у програмі «Свобода Live».

Учасники програми:

Андріан Прокіп, керівник енергетичних програм «Українського інституту майбутнього»;

Михайло Гончар, президент «Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»;

Михайло Крутіхін, енергетичний експерт, економіст;

Дмитро Тужанський, директор «Інституту центральноєвропейської стратегії»;

Олег Ніколенко, речник МЗС України.