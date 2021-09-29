Головне на ранок: дружина Тимошенка і форум «Україна 30», обшуки у справі, пов’язаній з Куницьким, нічия «Шахтаря» в матчі з «Інтером»

У ОП прокоментували ймовірну причетність дружини Тимошенка до організації форуму «Україна 30»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував розслідування видання «Бабель» про проведення форуму «Україна 30» нібито компанією дружини заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

У коментарі для Радіо Свобода він заявив, що в рамках форуму відбулося «майже два десятки» зустрічей із залученням сотень учасників.

«Зрозуміло, що від Офісу Президента мав бути модератор, який був би не просто глибоко в темах, а організував би ефективну співпрацю десятків різних, в тому числі державних, інституцій. На мій погляд, Кирило Тимошенко абсолютно чітко і професійно відпрацював цей глобальний проект, який дозволив суспільству отримати відповіді на базові питання – яка стратегія у держави, які рішення напрацьовує держава, які ризики нас очікують і як держава з рими впорається», – заявив він.

Представник Офісу президента підкреслив, що на проведення форуму не витрачалися бюджетні кошти.

Видання «Бабель» 27 вересня оприлюднило матеріал про проведення форуму «Україна 30». За висновками журналістів, організатором події без конкурсу стала компанія Goodmedia, яка належить дружині заступника голови ОП Кирила Тимошенка Олені. При цьому офіційно виданню не вдалося отримати інформацію про організатора форуму.

Крім того, участь у події для деяких учасників нібито була платною. Наприклад, за даними джерел видання, компанії олігарха Ріната Ахметова заплатили Goodmedia 3,5 мільйона гривень за участь у форумах «Україна 30. Платіжка» та «Україна 30. Екологія».

Форуми «Україна 30» тривали з лютого по серпень 2021 року.

НАБУ та САП проводять обшуки у справі, пов’язаній зі «слугою» Куницьким – «Схеми»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у справі, пов’язаній із народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Куницьким. Це «Схемам» підтвердили два джерела в НАБУ, а також помічник нардепа та керівник групи компаній «Автоентерпрайз». Раніше журналісти встановили, що Куницький використовував депутатський мандат в інтересах цього приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував і від імені якого публічно виступав роками.

Ці факти були оприлюднені у розслідуванні «ZPSanek: ЗЕ-бізнес». Після виходу якого детективи розпочали офіційне кримінальне провадження.

За даними джерел «Схем» у НАБУ, обшуки проходять у Харкові за адресою офісу «Автоентерпрайз» – групи компаній, які займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

Підтвердив це у коментарі журналістам офіційний керівник і власник фірми Дмитро Ніконов, який також є помічником Олександра Куницького на громадських засадах. Також Ніконов повідомив, що обшуки пройшли у нього вдома.

Речник Путіна прокоментував угоду Угорщини з «Газпромом»: не спрямована проти України

Речник президента Росії Дмитро Пєсков твердить, що Москва не збирається використовувати газ, щоб чинити тиск на інші країни, зокрема, на Україну. Про це Пєсков заявив 28 вересня, відповідаючи на запитання, що контракт Угорщини з «Газпромом» спрямований проти України.

«Ні, це не так. Росія ніколи не використовувала, не використовує і не має на меті використовувати блакитне паливо для того, щоб когось карати… Росія використовує блакитне паливо виключно в своїх інтересах... і виключно на комерційній основі», – каже речник Путіна.

Угорщина підписала 27 вересня новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом». Угоду підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно.

При цьому найкоротший шлях – через українську газотранспортну систему – сторони не використовуватимуть. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.

Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграв внічию з «Інтером»

Донецький «Шахтар» у другому турі групового турніру Ліги чемпіонів зіграв у безгольову внічию з міланським «Інтером».

Матч відбувся на київському стадіоні НСК «Олімпійський».

Таким чином обидві команди здобули по одному очку і нині посідають два останніх місця у групі.

Згодом сенсаційно закфінчився матч їхніх суперників по групі – мадридський «Реал» поступився молдовському «Шерифу» – 1:2. «Шериф» з шістьма очками одноосібно очолив групу, мадридці залишилися другими з трьома очками.