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Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграв внічию з «Інтером»

«Шахтар» не зміг здолати італійську команду

Донецький «Шахтар» у другому турі групового турніру Ліги чемпіонів зіграв у безгольову внічию з міланським «Інтером».

Матч відбувся на київському стадіоні НСК «Олімпійський».

Таким чином обидві команди здобули по одному очку і нині посідають два останніх місця у групі.

Сьогодні також відбудеться матч їхніх суперників по групі – мадридський «Реал» приймає молдовський «Шериф». Ці команди після першого туру вже мали по три очки, тож в будь-якому випадку очолюватимуть групу.

У першому турі групового турніру «Шахтар» на виїзді поступився «Шерифу» з рахунком 0:2.

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