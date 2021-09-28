Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграв внічию з «Інтером»

Донецький «Шахтар» у другому турі групового турніру Ліги чемпіонів зіграв у безгольову внічию з міланським «Інтером».

Матч відбувся на київському стадіоні НСК «Олімпійський».

Таким чином обидві команди здобули по одному очку і нині посідають два останніх місця у групі.

Сьогодні також відбудеться матч їхніх суперників по групі – мадридський «Реал» приймає молдовський «Шериф». Ці команди після першого туру вже мали по три очки, тож в будь-якому випадку очолюватимуть групу.

У першому турі групового турніру «Шахтар» на виїзді поступився «Шерифу» з рахунком 0:2.