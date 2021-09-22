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Футбол: «Шахтар» розгромив «Динамо» і здобув Суперкубок України

Головний тренер «Шахтаря» Роберто де Дзербі здобув свій перший український трофей

Донецький «Шахтар» здобув Суперкубок України, розгромивши чемпіонів, динамівців Києва, на стадіоні НСК «Олімпійський» у столиці.

У першому таймі рахунок відкрив Лассіна Траоре, який відзначився на 30-й хвилині. По перерві нападник гірників оформив дубль (це сталося на 54-й хвилині), а на 61-й хвилині Алан Патрік довершив розгром – 3:0.

Поєдинок за Суперкубок України мав відбутися ще 24 липня, на початку сезону, але через насичений календар грандів українського футболу матч був перенесений майже на два місяці.

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