Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Спорт

Суперкубок України: на НСК «Олімпійський» зіграють «Динамо» і «Шахтар»

Поєдинок розпочнеться о 21:00

Сьогодні відбудеться матч Суперкубка України. На стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві о 21:00 зіграють «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк).

У минулому сезоні чемпіонство в УПЛ здобули динамівці, як і Кубок України.

Сьогодні у Києві через цей поєдинок можливі деякі зміни в роботі окремих станцій метро.

Як повідомляє КП «Київський метрополітен», перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід, а після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG