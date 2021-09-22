Суперкубок України: на НСК «Олімпійський» зіграють «Динамо» і «Шахтар»

Сьогодні відбудеться матч Суперкубка України. На стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві о 21:00 зіграють «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк).

У минулому сезоні чемпіонство в УПЛ здобули динамівці, як і Кубок України.

Сьогодні у Києві через цей поєдинок можливі деякі зміни в роботі окремих станцій метро.

Як повідомляє КП «Київський метрополітен», перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід, а після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».