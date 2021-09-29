З початку доби бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики з початку поточної доби двічі порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомили у пресцентрі ООС.

«В районі Золотого-4 окупанти вели прицільний обстріл наших позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Біля населеного пункту Піски ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, військовослужбовці ЗСУ «відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли».

Повідомляється, що минулої доби було 8 обстрілів, двоє військових поранені.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують в обстрілах українську сторону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.