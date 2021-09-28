З початку доби на Донбасі поранені двоє бійців ЗСУ – штаб

Підтримувані Росією бойовики з початку доби тричі порушили режим припинення вогню, через що двоє українських військових зазнали поранень, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Вночі та вдосвіта в напрямку Кримського збройні формування вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Павлополя, вранці, російсько-окупаційні війська задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я – задовільний», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, військовослужбовці ЗСУ «відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли».

У ранковому зведенні штабу ООС йшлося про одного пораненого військового.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують в обстрілах українську сторону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.