На Донбасі поранений військовий ЗСУ – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики напередодні вісім разів порушили режим припинення вогню, а від початку поточної доби – двічі, водночас один український військовий зазнав поранення, його стан – задовільний, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла», – зауважили у штабі.

За даними військових, обстріли напередодні зафіксовані в районі Попасної, Катеринівки, Новолуганського, Золотого-4, Причепилівки.

Від початку цієї доби бойовики порушили режим припинення вогню біля Кримського, зазначили у штабі.

Підтримувані Росією угруповання «ЛДНР» звинуватили ЗСУ в одному обстрілі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.