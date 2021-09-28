НАБУ та САП проводять обшуки у справі, пов’язаній зі «слугою» Куницьким – «Схеми»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у справі, пов’язаній із народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Куницьким. Це «Схемам» підтвердили два джерела в НАБУ, а також помічник нардепа та керівник групи компаній «Автоентерпрайз». Раніше журналісти встановили, що Куницький використовував депутатський мандат в інтересах цього приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував і від імені якого публічно виступав роками.

Ці факти були оприлюднені у розслідуванні «ZPSanek: ЗЕ-бізнес» . Після виходу якого детективи розпочали офіційне кримінальне провадження.

За даними джерел «Схем» у НАБУ, обшуки проходять у Харкові за адресою офісу «Автоентерпрайз» – групи компаній, які займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

Підтвердив це у коментарі журналістам офіційний керівник і власник фірми Дмитро Ніконов, який також є помічником Олександра Куницького на громадських засадах. Також Ніконов повідомив, що обшуки пройшли у нього вдома.

«Ще проводяться обшуки. Нічого не знайшли. І додому до мене приходили. Забрали у мене два телефони і комп’ютер» – розповів Ніконов.

Як розповідали раніше «Схеми», Олександр Куницький, будучи членом комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, подавав офіційні депутатські звернення в ГПУ та ДБР для розв’язання проблем цього бізнесу з силовиками, розмістив свої громадські приймальні депутата за адресами офісів групи компаній «Автоентерпрайз», намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі будівель Верховної Ради, а також просував інтереси цього бізнесу, подаючи законопроєкти, безпосередньо пов’язані з ринком електромобільної інфраструктури.

Одне депутатське звернення «слуги народу» було адресоване «ДТЕК Київські електромережі». Куницький як депутат цікавився можливістю встановлення електрозарядної станції біля будинку на Печерську в Києві, де він орендував квартиру. До депутатського звернення про встановлення зарядної станції біля свого будинку Куницький додав технічний паспорт на зарядний пристрій виробництва «Автоентерпрайз».

«Я отримав відповідь і після цього подав законопроєкт, яким я мав це врегулювати, щоб будь-яка людина мала змогу в нормальному законному руслі встановити зарядний пристрій», – пояснював сам Куницький.

Інше депутатське звернення Куницький направив до Державного бюро розслідувань.

Як встановили «Схеми», у вересні 2019-го Олександр Куницький скаржився на дії прокурорів Генпрокуратури та слідчих Державної фіскальної служби, які розслідували ухилення від сплати податків групою компаній «Автоінтерпрайз» та помічником депутата Дмитром Ніконовим.

Вже наступного дня після подачі звернення ДБР відкрило кримінальне провадження проти податківців, які запідозрили «Автоентерпрайз» у фінансових махінаціях за статтею про протидію законній господарській діяльності.

Як пояснював Куницький, це звернення він направив після того, як його про це попросив трудовий колектив підприємства – для «перевірки інформації щодо свавілля правоохоронців і регулювання ведення господарської діяльності». І наголосив, що «Автоентерпрайз» розташований за адресою, яка входить до мажоритарного округу, за яким він обирався до парламенту.

Пізніше стало відомо, що НАЗК склало два протоколи щодо «слуги народу» Куницького. Втім, суд не побачив конфлікту інтересів у діях нардепа.

Також «Схеми» виявили, що Куницький отримав авто з 90% знижкою від бізнесу, в інтересах якого використовував мандат. Дмитро Ніконов тоді не заперечував такої вартості послуги для парламентаря і запропонував журналістам оренду авто за такою ж ціною – за 2,5 тисячі гривень на місяць – щоб ті «не шукали зраду». Сам нардеп цей факт не прокоментував.

У розслідуванні «Схем» також йшлося, що Куницький ніколи не фігурував серед власників групи компаній «Автоентерпрайз», хоча до походу в Раду не приховував стосунок до цього бізнесу та роками публічно виступав від його імені.

Офіційно у НАБУ повідомили, що обшуки проводять «у рамках розслідування можливого одержання неправомірної вигоди, а також можливого ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та можливого незаконного збагачення».