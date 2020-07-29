«Слуга народу» отримав авто з 90% знижкою від бізнесу, в інтересах якого використовував мандат – «Схеми»

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький пересувається на електрокарі Nissan Leaf, який отримав в оренду від приватної фірми «Автоентерпрайз» у десять разів дешевше, ніж ця послуга доступна для інших клієнтів компанії. При цьому, журналістське розслідування встановило, що Куницький неодноразово використовував депутатський мандат, вчиняючи дії в інтересах цього приватного бізнесу – розсилав депутатські звернення для розв’язання його проблем з силовиками, розмістив свої депутатські приймальні за адресами офісів групи компанії «Автоентерпрайз» та намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі будівель Верховної Ради. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

У декларації народний депутат зазначив, що користується електрокаром Nissan Leaf, який він орендує у приватного підприємства «Автоентерпрайз», але не вказав вартість оренди.

«Схеми» розшукали деталі договору оренди між ним та ПП «Автоентерпрайз», засвідченого нотаріально. 4 листопада 2019 року, він, вже будучи депутатом, орендував автомобіль за 2,5 тисячі гривень на місяць.

На сайті компанії зазначено, що оренда точно такого електрокару 2013 року випуску коштує 30 доларів на день, якщо орендувати довше ніж на 20 днів, тобто, це близько 900 доларів на місяць (приблизно 25 000 гривень). Відтак депутат від «Слуги народу» отримав авто у користування приблизно у 10 разів дешевше ціни, за яку ця послуга доступна усім громадянам.

У коментарі «Схемам» офіційний керівник групи компаній «Автоентерпрайз» і помічник депутата Куницького Дмитро Ніконов не заперечував такої вартості послуги для парламентаря і запропонував журналістам оренду авто за такою ж ціною – за 2,5 тисячі гривень на місяць – щоб ті «не шукали зраду».

Надання народному депутату пільг від приватного бізнесу може бути розцінене як отримання подарунку або неправомірна вимога, розповіли журналістам у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

«Теоретично тут можна говорити про отримання певних пільг або переваг, які б не отримала інша особа за аналогічних умов, – припускає очільник департаменту НАЗК Олександр Шульга. – І якщо такий факт дійсно має місце і його можна довести, то тут ми можемо говорити про отримання подарунку або неправомірної вигоди».

Журналісти звернулись до Олександра Куницького за коментарем з приводу цього факту, але на час публікації він не відреагував.

«Автоентерпрайз» об’єднана у пул компаній, який складається з близько десятка фірм, головними напрямками діяльності яких є виробництво та експлуатація електрозарядних станцій, імпорт автомобілей з-за кордону та надання послуги «екотаксі». Усі компанії пов’язані між собою спільними директорами та засновниками. Основним власником тут виступає харківський бізнесмен Дмитро Ніконов – який тепер працює помічником депутата Олександра Куницького на громадських засадах.

Сам Куницький серед власників групи компаній «Автоентерпрайз» ніколи і не фігурував, хоча до походу в Раду не приховував стосунок до цього бізнесу та роками публічно виступав від його імені, – йдеться в розслідуванні.

«Тому з’ясувати чи отримує він якийсь дохід від діяльності бізнесу групи «Автоентерпрайз», і якщо так – то в якій формі – готівки чи на банківські рахунки, у вигляді постійного доходу, чи нерегулярної фінансової винагороди, могли б правоохоронці. Але одна деталь про фінансові стосунки Куницького із бізнесом, який він просуває – таки красномовна. Це автівка, яка дістається депутату Куницькому вдесятеро дешевше, ніж іншим клієнтам компанії», – йдеться в матеріалі.

Ставши депутатом, Куницький, як виявили журналісти «Схем», неодноразово діяв в інтересах групи «Автоентерпрайз», використовуючи для цього депутатські інструменти.

«Схеми» виявили, що на другий місяць депутатства Олександр Куницький звернувся до тодішнього генпрокурора Руслана Рябошапки з проханням «вжити заходів» щодо слідчих ДБР, які розслідують змову митників з компанією з орбіти «Автоентерпрайз» (ТОВ «Екомобілі») з метою заниження митних платежів до бюджету.

А також відправляв інше депутатське звернення на ім’я тодішнього директора ДБР Романа Труби – не вказуючи, що сам дотичний до цього бізнесу. Куницький поскаржився на слідчих Офісу великих платників податків ДФС, які розслідують ухилення від сплати податків групою компаній «Автоентерпрайз».

Наступного дня після звернення депутата ДБР справді відкрило кримінальне провадження проти податківців за статтею «протидія законній господарській діяльності».

Офіційний керівник і власник групи компаній «Автоентерпрайз», Дмитро Ніконов у коментарі «Схемам» повідомив: «Я про це звернення (Куницького до ГПУ та ДБР – ред.) не знаю. Це тільки його ініціатива. Я людина не злопам’ятна, я на них «забив», так. А він, може, запам’ятав цю ситуацію. Ну і взагалі, якщо депутату стає відомо про якесь... у нього є, припустимо, дані, записи розмов і так далі, то він повинен якось діяти...».

Сукупність фактів, віднайдених журналістами, може вказувати на зловживання владою, пояснюють експерти.

«Це сукупно з усіма фактами, скоріш за все, зловживання владою народного депутата. Це кримінальна стаття, це корупційне кримінальне правопорушення, в даному випадку це підслідність НАБУ. На наш погляд, тут є підстави говорити про зловживання своєю владою, що є корупційним кримінальним правопорушенням», – аналізує діяльність Куницького юрист «Центру протидії корупції» Андрій Савін.

В Конституції України та законі «Про статус народного депутата» зазначено, що влада та бізнес мають бути розділені.

Заборона для представників влади займатись бізнесом та просувати його інтереси за допомогою владних повноважень лежить в основі антикорупційного законодавства у всіх розвинених демократіях.