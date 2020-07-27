Відомий блогер ZPSanek, ставши депутатом, використовує мандат «слуги народу» в інтересах власного бізнесу – «Схеми»

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький використовує владні повноваженні та інструменти в інтересах приватного бізнесу, стосунок до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками.

Куницький як депутат вчиняв дії, які допомагали та просували інтереси «Автоентерпрайз» – групи приватних компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них. Про це свідчать документи і факти, наведені у розслідуванні «ZPSanek: ЗЕ-бізнес» журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

Як виявили журналісти, Олександр Куницький, будучи членом комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, подавав офіційні депутатські звернення в ГПУ та ДБР для розв’язання проблем цього бізнесу з силовиками, розмістив свої громадські приймальні депутата за адресами офісів групи компаній «Автоентерпрайз», що ускладнило можливість проведення там слідчих дій, намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі будівель Верховної Ради, а також просував інтереси цього бізнесу, подаючи законопроєкти, безпосередньо пов’язані з ринком електромобільної інфраструктури.

«Використання депутатського мандату та владних інструментів, наданих депутату для роботи в інтересах усього суспільства, а не конкретного бізнесу створює умови нерівності між іншими учасниками ринку. Особливо це може бути відчутно, коли владні повноваження в інтересах конкретної компанії використовує представник найбільшого учасника ринку», – йдеться у розслідуванні.

«Схеми» виявили, що на другий місяць депутатства Олександр Куницький звернувся до тодішнього генпрокурора Руслана Рябошапки з проханням «вжити заходів» щодо слідчих ДБР, які розслідують змову митників з компанією з орбіти «Автоентерпрайз» (ТОВ «Екомобілі») з метою заниження митних платежів до бюджету.

Як виявили «Схеми», Куницький відправляв також інше депутатське звернення на ім’я тодішнього директора ДБР Романа Труби – не вказуючи, що сам дотичний до цього бізнесу. Куницький поскаржився на слідчих Офісу великих платників податків ДФС, які розслідують ухилення від сплати податків групою компаній «Автоентерпрайз» та її офіційним керівником і власником, Дмитром Ніконовим. Останній є помічником депутата Куницького на громадських засадах.

Наступного дня після звернення депутата ДБР справді відкрило кримінальне провадження проти податківців за статтею «протидія законній господарській діяльності».

Також «Схеми» встановили, що за кількома адресами громадських приймалень народного депутата Куницького знаходяться офіси компаній з групи «Автоентерпрайз».

«Приймальні як службові приміщення народного депутата – недоторканні. Для того, щоб провести в них, наприклад, обшук в рамках кримінальної справи, слідчий має отримати для цього особисте погодження генерального прокурора України», – зазначають «Схеми».

Під час спілкування про обставини подій того часу із різними обізнаними джерелами, «Схеми» також отримали декілька звукових повідомлень, на яких Куницький обізнано та проактивно обговорює бізнесові справи «Автоентерпрайз», вже будучи у статусі депутата.

Наприклад, нардеп Олександр Куницький просив встановити зарядний пристрій для електрокарів мережі «Автоентерпрайз» прямо у дворі парламентських комітетів.

«Низка фактів та документів свідчить про те, що депутат Куницький займається операційною діяльністю приватного бізнесу та його просуванням, в тому числі прямо у стінах парламенту. А також, будучи членом правоохоронного комітету – ініціює кримінальні провадження проти силовиків, які взялися розслідувати можливі фінансові махінації, використовуючи для цього депутатський мандат та владні інструменти, надані депутату для роботи в інтересах усього суспільства, а не конкретного бізнесу», – йдеться у розслідуванні.

Крім того, згідно з аналізом журналістів, Куницький ініціював особисто два законопроекти, які стосуються розвитку мереж електрозарядних станцій і які, на думку експертів ринку, є спробою спростити ведення бізнесу для компанії «Автоентерпрайз».

В Національному агентстві з питань запобігання корупції підтвердили «Схемам», що безвідносно до конкретної особи депутата, його звернення щодо кримінального провадження, до якого він може мати стосунок – це порушення антикорупційного закону в частині конфлікту інтересів. За це передбачений штраф та внесення до Реєстру корупціонерів після рішення суду.

«НАЗК має принципову позицію стосовно того, що якщо кримінальне провадження якимось чином стосується народного депутата і він намагається, направляючи депутатське звернення з’ясувати ту чи іншу інформацію в межах кримінального провадження, він діє в умовах конфлікту інтересів», – повідомив в.о. керівника Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції НАЗК Олександр Шульга.

«Сукупно зі всіма фактами це, скоріш за все, зловживання владою народного депутата. Це кримінальна стаття , корупційне кримінальне правопорушення, в даному випадку це – підслідність НАБУ» – вважає юрист ГО «Центр протидії корупції» Андрій Савін.

Журналісти звернулись до Олександра Куницького за коментарем щодо всіх наведених вище фактів, але на час публікації матеріалу народний депутат не відреагував. Редакція «Схем» опублікує його позицію, як тільки отримає.

У коментарі «Схемам» керівник групи компаній «Автоентерпрайз» та помічник Куницького Дмитро Ніконов заявив, що «у нього немає проблем з бізнесом».

Про звернення Куницького до керівництва ДБР, Ніконов відповів, що не знає: «Я про це звернення не знаю, але я вам скажу так, коли він ще був блогером, ми з ним разом з цими товаришами їздили воювати і так далі. Це ті здирники, яких «ловили» на хабарі. І все. Я не знаю, це тільки його ініціатива. ...Я людина не злопам’ятна, я на них «забив», так. А він, може, запам’ятав цю ситуацію. Ну і взагалі, якщо депутату стає відомо про якесь... у нього є, припустимо, дані, записи розмов і так далі, то він повинен якось діяти...».

«Схеми» також поцікавились у Ніконова, якою, на його думку, є роль «слуги народу» Олександра Куницького у розвитку бізнесу «Автоентерпрайз»: «Із Сашею я познайомився роки чотири, мабуть, тому. Точніше, не я познайомився, а наш керівник відділу реклами попросив розповісти йому про електромобілі, про оренду електромобілів. Ми запускали, потім закрили цю оренду. ...Потім ми йому типу допомагали, давали різні автівки, щоб «ментів» ловити. ...Ну і ми з ним потоваришували. Ніякої ролі він в бізнесі не тойво, він займався, там, зарядки поставити у Запоріжжі… На цьому і закінчилось. Він не бізнесмен від слова зовсім».

В Конституції України та законі «Про статус народного депутата» зазначено, що влада та бізнес мають бути розділені.

Заборона для представників влади займатись бізнесом та просувати його інтереси за допомогою владних повноважень лежить в основі антикорупційного законодавства у всіх розвинених демократіях.