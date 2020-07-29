Як блогер ZPSanek-Куницький використовує мандат «слуги народу» в інтересах власного бізнесу («СХЕМИ» №268)

Вже понад рік Олександр Куницький або також відомий блогер ZPSanek – народний депутат, який пройшов у Раду по мажоритарці від «Слуги народу». Як парламентар він мав би діяти в інтересах громади, яка його обрала. Та, як виявили «Схеми», схоже, Куницький вирішив, всупереч закону, скористатися ним у приватних інтересах. Зібрані журналістами факти та документи свідчать про те, що він займається операційною діяльністю приватного бізнесу та його просуванням, в тому числі просто в стінах парламенту. Йдеться про «Автоентерпрайз» – групу приватних компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них. А також, як з’ясували «Схеми», будучи членом правоохоронного комітету – ініціює кримінальні провадження проти силовиків, які взялися розслідувати можливі фінансові махінації, використовуючи для цього депутатський мандат та владні інструменти, надані депутату для роботи в інтересах усього суспільства, а не конкретного бізнесу. На думку антикорупційних юристів, такі дії «слуги народу» варто розглядати як «зловживання владою народного депутата».