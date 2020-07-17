Як для армії закупили «бронежилети, що прострілюються» і що нового в «справі Марченка»? («СХЕМИ» №267)

На сьомий рік бойових дій на сході України чи не щодня з фронту надходять дані про обстріли. Лише від початку цього року загинув 41 український військовий. Про належне оснащення армії мали б потурбуватися армійські генерали в Києві – однак минулого року гучно прогримів скандал: ДБР звинуватило в «закупівлі 20 тисяч неякісних бронежилетів» чиновників Міноборони, серед яких і генерал Марченко. Експертиза слідчих показала, що при намоканні один із захисних елементів бронежилету прострілюються – а, отже, може не повною мірою захищати життя українських бійців на фронті. «Схеми» отримали раніше неопубліковані записи розмови із кабінетів посадовців Міноборони, проаналізували їх, співставили з подіями того часу й зв’язалися з їхніми фігурантами. Відтак журналісти спробували відтворити повну картину того, що сталося в історії з «неякісними бронежилетами» для української армії, і з’ясувати: чи дійсно ці вироби простілюються, де вони зараз і чи зробили в Міноборони висновки після цієї резонансної історії? Розслідування Валерії Єгошиної.