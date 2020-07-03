«Суддівська корпорація»: мільйони на неліквідовані суди і «кругова порука» у ВРП («СХЕМИ» №265)

В багатьох судах, особливо у регіонах, гостра нестача суддів. А частина з тих, що здійснюють правосуддя, і до яких є багато питань – не мають можливості пройти переатестацію. Вищі спеціалізовані суди вже не працюють, але досі до кінця не ліквідовані – тож держбюджет продовжує витрачати на них сотні мільйонів гривень. Наводити лад у цій сфері за законом покликані органи cуддівського врядування – але і з ними проблема. Хто зацікавлений в блокуванні роботи Вищої кваліфкомісії суддів? Усі ці питання стосуються роботи однієї з найвпливовіших судових установ в країні – Вищої ради правосуддя. Наскільки вона є незалежною та неупередженою? Чому там чинять спротив спробам журналістів у цьому розібратись? І, зрештою, яку реформу системи пропонує президент Володимир Зеленський і чи не стануть запропоновані ним зміни – черговою ширмою? Розслідування Сергія Андрушка.