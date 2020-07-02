Нацрада позапланово перевірить телеканал «112 Україна» через заяви Медведчука

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України ухвалила рішення провести позапланову перевірку телеканалу «112 Україна». Як йдеться в повідомленні Нацради від 2 липня, телеканал «перевірять у контексті поширення закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі й ненависті, а також обов’язку телерадіоорганізацій поширювати об’єктивну інформацію».

У Нацраді пояснили, що перевірка пов’язана з трансляцією в ефірі телеканалу в червні висловлювань проросійського політика, голови політради фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, в яких він схвально оцінює стратегію президента Росії Володимира Путіна в міжнародній політиці, коментуючи статтю Путіна про Другу світову війну.

На думку Нацради, продемонстрована в ефірі телеканалу «112 Україна» позиція Медведчука щодо статті Путіна в контексті подій в Україні є сприятливою для російського уряду.

«У передачі звучить лише позиція, яку нині відстоює офіційна Москва, і яка не дає всебічного аналізу і трактування політики Радянського Союзу у Другій світовій війн… Такі висловлювання забезпечують інформаційну підтримку дій російського керівництва в умовах збройної агресії проти України і загрожують створенням серйозної міжнародної напруженості, що становить загрозу національній безпеці України», – вважає держрегулятор.

Влітку 2018 року програма «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «​UA: Перший») першою встановила зв’язок менеджменту телеканалу «112 Україна» із проросійським політиком Віктором Медведчуком після зміни редакційної політики телеканалу. Згодом оточення Віктора Медведчука стало контролювати групу із трьох телеканалів: «112 Україна», NewsOne і ZIK.