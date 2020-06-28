«Два Крими» однієї сім'ї: чим володіють на півострові куми Путіна

Декларація про доходи та майно опозиційного народного депутата України Віктора Медведчука дозволила виявити у його сім'ї фірму, якій належить яхта за 200 мільйонів доларів, частка українського телеканалу, старовинна Біблія Гуттенберга та багато іншого. Крим.Реалії, проєкт Радіо Свобода, шукали в декларації кримські сліди і з'ясували, що сім'я Медведчука володіє в Криму бізнесом, який з'явився там уже після російської анексії.

Віктор Медведчук та його дружина, колишня телеведуча центральних телеканалів України Оксана Марченко з початку 2000-х є кумами президента Росії Володимира Путіна та Світлани Медведєвої ‒ дружини російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Після російської анексії Криму та початку військових дій на Донбасі Віктор Медведчук продовжує спілкуватися з російським президентом і періодично їздить до нього на переговори.

Про анексований Крим Віктор Медведчук говорить так: «Згідно з чинним українським законодавством, Конституцією, Крим ‒ територія України, але де-факто це сьогодні Росія».

Така позиція відображається і на його сімейному майні та бізнесі. У фінансовому документі народного депутата Крим значиться і як українська Автономна Республіка Крим і як російська невизнана у світі «Республіка Крим».

Земля та будинок на кримському узбережжі

Згідно з декларацією, дружина українського опозиційного політика Оксана Марченко має земельну ділянку в Оползневому під Ялтою площею понад п'ять тисяч квадратних метрів, а також будинок із госпбудівлями.

Земля та госпбудівлі стали її власністю у 2007 році, а будинок ‒ у 2013-му, тобто вже після того, як телеведуча стала дружиною політика.

У декларації це майно подане з українською адресою: Крим, Оползневе, Ялта, Автономна Республіка Крим, Україна.

У колишні роки в ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїзу. Вона стала відомою після того, як сім років тому там зустрічали з шампанським Володимира Путіна. Видання «Дзеркало тижня» писало, що ця резиденція виникла на місці протитуберкульозного санаторію імені Баранова.

У генплані, затвердженому вже російською владою Ялти, цей будинок позначений як «Палац Медведчука».

У 2018 році Віктор Медведчук повідомив російському телеканалу «ТВ Центр», що продовжує їздити в анексований Крим на відпочинок.

«Крим ‒ це місце, де я відпочивав і відпочиваю сьогодні. Це ні для кого не є секретом. Я там цього року відпочивав і торік, і відпочиватиму надалі», ‒ сказав він.

Кримська земля з декларації Медведчука та інших українських топ-політиків потрапляє в перелік територій, якими, згідно з указом президента Росії Володимира Путіна, не можуть володіти іноземні громадяни. Російська влада зобов'язує продати ділянки громадянам Росії або російським компаніям, або вони можуть бути викуплені державою.

Крим.Реалії намагалися з'ясувати у Віктора Медведчука, якою у зв'язку з цим буде доля його родинного маєтку на кримському узбережжі. Але він не відповів на інформаційний запит.

Кримський бізнес у київському офісі опозиції

Відобразив Віктор Медведчук і сімейний бізнес у Криму ‒ дві фірми в південнобережному селищі Гаспра, записані на його дружину. Їхнім місцем розташування вказана «Республіка Крим» ‒ створена після російської анексії півострова, невизнана владою України, Євросоюзу та низки країн Заходу.

Українська влада, нагадаємо, не визнає ні «російський» статус півострова, ні його «російські» адреси, поштові та телефонні індекси, ні реєстраційні документи (якщо вони не засвідчені українською стороною).

У Оксани Марченко в Криму дві фірми ‒ ТОВ «Таврія-інвест» і ТОВ «Фірма Укрснаб». В українському реєстрі юридичних осіб такі не значаться. А ось із російських документів стало відомо, що ці компанії були зареєстровані в Криму вже після того, як його де-факто почала контролювати Росія.

Фірма «Таврія-інвест», за інформацією російської федеральної податкової служби, була зареєстрована навесні 2015 року зі статутним капіталом у понад мільярд рублів. Основний профіль компанії ‒ управління нерухомістю та будівництво.

«Таврія-інвест», згідно з російськими відкритими базами, щорічно має мільйонні збитки. Однак продовжує діяти.

У 2016 році «Таврія-інвест» заснувала «Фірму Укрснаб» зі статутним капіталом у три мільйони рублів. Її основний вид діяльності ‒ будівництво споруд та автодоріг. «Таврія-інвест», відповідно до установчих документів, у 2017 році перенесла свій офіс із Гаспри до столиці Росії Москви.

Журналісти проєкту Радiо Свобода «Схеми» раніше помітили, що «Таврія-інвест» має одну й ту ж директорку ‒ Інну Палій ‒ із московською фірмою ТОВ «ІК «Таврія Північ», що належить кіпрським компаніям.

«Таврією-інвест», а через неї і «Укрснабом» володіють три українські компанії, які перебувають у власності Оксани Марченко та Віктора Медведчука: ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-інвест» і ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур».

Ці компанії, за винятком «Спорт-туру», зареєстровані в Києві за однією адресою з офісом «Опозиційної платформи ‒ За життя!» на вулиці Великій Васильківській, 23-б. Цей офіс у травні закидали петардами і димовими шашками представники організації «Національний корпус» на знак протесту проти поїздок Віктора Медведчука та його соратників до Росії на переговори з Путіним (у доповіді Держдепартаменту США про права людини за 2019 рік «Національний корпус» був визнаний «групою ненависті», яка «довільно затримувала людей з очевидної згоди правоохоронних органів, здійснювала напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти» ‒ ред.).

Плани про готельний бізнес

Крим.Реалії намагалися знайти сліди діяльності фірм сім'ї Віктора Медведчука в Криму. Але інформації небагато. За інформацією з відкритого доступу, компанія «Укркапітал» (власник кримської «Таврії-інвест») декілька років тому мала намір збудувати в Криму 18-поверховий готель із реакційно-оздоровчим комплексом.

У Криму, в селищі Гаспра, наша компанія виступила в ролі генпідрядника

«Для компанії «Укркапітал» ми реалізували два проєкти як генпідрядник і виконання функцій замовника. У Криму, в селищі Гаспра, наша компанія виступила в ролі генпідрядника і виконувала функції замовника при реалізації проєкту «Будівництво 18-поверхового курортного готелю з реакційно-оздоровчим комплексом» загальною площею понад 52 тисячі квадратних метрів. Реалізація проєкту нашою компанією почалася з передачі узгодженого замовником ескізного проєкту і фундаментної плити під готельну висотну частину комплексу. Також компанія безпосередньо брала і вела роботу з супроводу та ухвалення рішень у проєктуванні цього комплексу», ‒ повідомляла українська будівельна компанія, яка була підрядником будівництва.

Фірма навіть показала фото будівництва. Але подальшу долю цього готелю з'ясувати не вдалося. Ми намагалися зв'язатися з «Тріумфом», але за телефонами, вказаними у відкритому доступі, не відповіли. Про появу в Гаспрі 18-поверхового готелю в найближчі роки не повідомлялося.

«Фірма Укрснаб» у колишні роки фігурувала в судових розглядах навколо земельної ділянки у десять гектарів у районі водосховища «Магобі-2» у селищі Виноградне в Ялті, яке раніше належало українському держпідприємству «Лівадія».

Як пишуть кримські ЗМІ, у 2016 році «Фірма Укрснаб» намагалася переоформити договір оренди цієї ділянки в російському правовому полі і навіть уклала з місцевою владою договір оренди на десять років. Але втрутилася російська прокуратура Криму, яка оголосила, що договір оренди визнаний недійсним, а сама земельна ділянка «підлягає поверненню у власність Ялти».

Крим.Реалії з'ясували, що раніше сім'я Віктора Медведчука володіла ще однією фірмою в Криму ‒ ТОВ «Таврія-капітал». Вона була зареєстрована на тих же власників і за тією ж адресою, що і «Таврія-інвест». Її профілем була діяльність готелів та інших місць розміщення. Фірма з'явилася в російському реєстрі влітку 2015 року. Але вже наприкінці 2016 року була ліквідована.

Редакція намагалася дізнатися у Віктора Медведчука про долю кримських активів і плани щодо їхнього майбутнього. У травні Крим.Реалії надіслали йому інформзапит. В офісі політика підтвердили його отримання, але відповіді не надали.

Крим.Реалії готові надати можливість висловитися всім особам, згаданим у цьому матеріалі