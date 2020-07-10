ZeДача. Зеленський почав мешкати на державній дачі в Конча-Заспі («СХЕМИ» №266)
В одній з найвідоміших сцен серіалу «Слуга народу» актор Зеленський різко засуджує політиків, які користуються державними привілеями за рахунок бюджету – кортежами, пільгами, державними дачами. Про те, що це справді його позиція, а не режисерська вигадка заявляв і кандидат Зеленський за кілька днів до другого туру президентських виборів, навіть більше – стверджував, що державні резиденції треба «віддати дітям під табори». А що ж президент Зеленський? «Схеми» встановили, що президент Зеленський тепер користується в одній з таких держдач у Конча-Заспі – одному з найелітніших поселень під Києвом, яке облюбував український політикум. У будинку, де раніше протягом десяти років мешкав Віктор Ющенко – і де «під Зеленського» зробили ремонт за державні кошти. Розслідування Михайла Ткача.
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