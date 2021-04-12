НАЗК склало два протоколи щодо «слуги народу» Куницького за фактами з розслідування «Схем»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило у діях народного депутата Олександра Куницького з фракції «Слуга народу» адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, про що були складені та направлені до суду два протоколи. Куницький не погоджується з тим, що порушив закон.

Провівши перевірку, у НАЗК виявили, що депутат розсилав офіційні депутатські звернення у різні установи з питань, «які становили його приватний інтерес». Ці факти раніше були оприлюднені у журналістському розслідуванні «ZPSanek: ЗЕ-бізнес» програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

Тоді у липні 2020 року «Схеми» встановили, що Олександр Куницький використовує депутатський мандат «слуги народу» в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками. А саме, Куницький як депутат допомагав просувати інтереси «Автоентерпрайз» – харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

У відповіді НАЗК на запит Радіо Свобода йдеться, що «протоколи складено за фактами надсилання Олександром Куницьким депутатських звернень від 17.09.2019 до Державного бюро розслідувань та від 11.09.2019 до ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», у яких порушувались питання, що становили його приватний інтерес».

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В агентстві зазначили, що своїми діями Куницький порушив частину другу статті 172-7 Кодексу про адміністративні порушення – вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. За такі дії передбачене покарання у вигляді штрафу від 3400 до 6800 гривень та внесення до реєстру осіб, що вчинили корупційне правопорушення.

Як встановили Схеми, у офіційному депутатському зверненні на ім’я директора Державного бюро розслідувань у вересні 2019-го Олександр Куницький скаржився на дії слідчих Державної фіскальної служби, які розслідують ухилення від сплати податків групою компаній «Автоінтерпрайз» та помічником нардепа Дмитром Ніконовим.

Вже наступного дня після подачі звернення ДБР відкрило кримінальне провадження проти податківців, які запідозрили «Автоентерпрайз» у фінансових махінаціях за статтею протидія законній господарській діяльності.

Інше офіційне депутатське звернення, яке, за висновком НАЗК, Куницький відправляв, перебуваючи в умовах реального конфлікту інтересів, було адресоване «ДТЕК Київські електромережі» – це компанія, яка відповідає за всі електромережі та підключення до них у столиці.

У ньому Куницький не як звичайний громадянин, а як народний депутат цікавився можливістю встановлення електрозарядної станції біля будинку на Печерську в Києві, де він орендував квартиру. До депутатського звернення про встановлення зарядної станції біля свого будинку Куницький додав технічний паспорт на зарядний пристрій виробництва харківського ПП «Автоентерпрайз».

Сам Куницький на численні прохання журналістів прокоментувати наведені в розслідуванні факти не відповів.

Водночас свої пояснення нардеп Куницький надав НАЗК. Їхня суть «полягала у невизнанні ним своєї вини у вчиненні адміністративних правопорушень», зазначили в Нацагентстві.

У грудні 2020 року стало відомо про те, що детективи НАБУ розпочали досудове розслідування відносно Куницького за статтею 368 Кримінального кодексу України, – «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди».