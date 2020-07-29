Як блогер ZPSanek-Куницький використовує мандат «слуги народу» в інтересах власного бізнесу («СХЕМИ» | №268)

Олександр Куницький – «нове обличчя» української влади. Він – відомий автоблогер ZPSanek з мільйонною аудиторією, який став відомим завдяки роликам про свавілля «ДАЇшників», а згодом і поліціянтів – у 2019 році пройшов до Верховної Ради як мажоритарник від політсили «Слуга народу» президента Володимира Зеленського.
Отримавши мандат, народний депутат має діяти в інтересах громади, яка його обрала представляти інтереси. Та, як виявили «Схеми», схоже, «слуга народу» Куницький вирішив, всупереч закону, скористатися ним у приватних інтересах, точніше, в інтересах пов’язаного з ним бізнесу.
Цього літа обличчя депутата Куницького з’явилося на київських заправках для електромобілів і на спеціально створеному сайті, де парламентар – в амплуа блогера ZPSanek – заохочує стати його «партнером» та «разом із ним» інвестувати в «Автоентерпрайз» – компанію, що займається встановленням зарядних станцій для електрокарів та їхнім імпортом з-за кордону.
У компанії в коментарі «Схемам» перед виходом цього розслідування назвали ці зображення «витівками конкурентів». Але журналісти віднайшли цілу низку документальних фактів та доказів того, що депутат Куницький дійсно займається операційною діяльністю цього приватного бізнесу та його просуванням, в тому числі прямо у стінах парламенту. Більше того, будучи членом правоохоронного комітету – ініціює кримінальні провадження проти силовиків та податківців, які взялися розслідувати можливі фінансові махінації, використовуючи для цього депутатський мандат та владні інструменти, надані депутату для роботи в інтересах усього суспільства, а не конкретного бізнесу».
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