Як блогер ZPSanek-Куницький використовує мандат «слуги народу» в інтересах власного бізнесу («СХЕМИ» | №268)

Олександр Куницький – «нове обличчя» української влади. Він – відомий автоблогер ZPSanek з мільйонною аудиторією, який став відомим завдяки роликам про свавілля «ДАЇшників», а згодом і поліціянтів – у 2019 році пройшов до Верховної Ради як мажоритарник від політсили «Слуга народу» президента Володимира Зеленського.

Отримавши мандат, народний депутат має діяти в інтересах громади, яка його обрала представляти інтереси. Та, як виявили «Схеми», схоже, «слуга народу» Куницький вирішив, всупереч закону, скористатися ним у приватних інтересах, точніше, в інтересах пов’язаного з ним бізнесу.

Цього літа обличчя депутата Куницького з’явилося на київських заправках для електромобілів і на спеціально створеному сайті, де парламентар – в амплуа блогера ZPSanek – заохочує стати його «партнером» та «разом із ним» інвестувати в «Автоентерпрайз» – компанію, що займається встановленням зарядних станцій для електрокарів та їхнім імпортом з-за кордону.

У компанії в коментарі «​Схемам» перед виходом цього розслідування назвали ці зображення «​витівками конкурентів». Але журналісти віднайшли цілу низку документальних фактів та доказів того, що депутат Куницький дійсно займається операційною діяльністю цього приватного бізнесу та його просуванням, в тому числі прямо у стінах парламенту. Більше того, будучи членом правоохоронного комітету – ініціює кримінальні провадження проти силовиків та податківців, які взялися розслідувати можливі фінансові махінації, використовуючи для цього депутатський мандат та владні інструменти, надані депутату для роботи в інтересах усього суспільства, а не конкретного бізнесу».