Позачергові вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на 27 березня 2022 року – «Слуга народу»

Позачергові вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на 27 березня наступного року, повідомила напередодні партія «Слуга народу» на своєму сайті. Відповідний проєкт постанови подали до Верховної Ради народні депутати від цієї партії.

«На виконання рішення комітету ініціювали проєкт постанови про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області, який зареєстровано за №6116», – зазначив один з ініціаторів документа, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

Повідомляється, що проєктом постанови передбачається дати доручення ЦВК та Кабміну стосовно організаційного та фінансового забезпечення проведення позачергових виборів.

9 вересня виконувач обов’язків міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул скерував до Верховної Ради звернення про призначення позачергових виборів мера міста через смерть попереднього мера Костянтина Павлова.

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова виявили мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство». За повідомленнями, це стандартна практика: коли причина смерті спочатку невідома, провадження відкривають за підозрою в убивстві.

На виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року Костянтин Павлов, на той час радник давнього міського голови Юрія Вілкула, переміг висуванця «Слуги народу».

Іще як народний депутат Павлов був одним із 36 депутатів Верховної Ради України, які в січні 2018 року голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької й Луганської областей.