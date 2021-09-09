До ВР скерували звернення про призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу

Виконувач обов’язків міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул скерував до Верховної Ради звернення про призначення позачергових виборів мера міста через смерть попереднього мера Костянтина Павлова, йдеться в документі, оприлюдненому пресслужбою криворізької міськради у четвер.

«Звертаюся до Верховної Ради України із проханням про призначення позачергових виборів криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області у зв'язку зі смертю криворізького міського голови Павлова Костянтина Юрійовича», – йдеться в документі.

Зазначається, що нові вибори міського голови Кривого Рогу можуть відбутися в березні 2022 року.

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова виявили мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство». За повідомленнями, це стандартна практика: коли причина смерті спочатку невідома, провадження відкривають за підозрою в убивстві.

На виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року Костянтин Павлов, на той час радник давнього міського голови Юрія Вілкула, переміг висуванця «Слуги народу».

Іще як народний депутат Павлов був одним із 36 депутатів Верховної Ради України, які в січні 2018 року голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької й Луганської областей.