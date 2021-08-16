Поліція вивчає три основні версії смерті мера Кривого Рога

Поліція вивчає три основні версії причин смерті міського голови Кривого Рога Костянтина Павлова, заявив начальник поліції Дніпропетровської області Анатолій Щадило.

За повідомленням регіональної поліції, Щадило заявив на брифінгу, що поліцією розглядаються, поміж інших, три основні версії події: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю.

За словами голови поліції області, напередодні близько 16 години до поліції звернувся помічник Павлова, який виявив його тіло.

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«Правоохоронцями був зроблений детальний аналіз та огляд місця події. Аналізуються відео с камер відеоспостереження. Наразі правоохоронцями призначено більше десятка експертиз та інші слідчі дії для встановлення всіх обставин», – йдеться в повідомленні.

Поліція повідомила напередодні, що встановлює обставини смерті Криворізького міського голови Костянтина Павлова. Його тіло із вогнепальним пораненням знайшли на веранді власного будинку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.