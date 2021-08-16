Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Поліція вивчає три основні версії смерті мера Кривого Рога

Тіло Костянтина Павлова із вогнепальним пораненням знайшли на веранді власного будинку 15 серпня

Поліція вивчає три основні версії причин смерті міського голови Кривого Рога Костянтина Павлова, заявив начальник поліції Дніпропетровської області Анатолій Щадило.

За повідомленням регіональної поліції, Щадило заявив на брифінгу, що поліцією розглядаються, поміж інших, три основні версії події: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю.

За словами голови поліції області, напередодні близько 16 години до поліції звернувся помічник Павлова, який виявив його тіло.

Читайте також: Поліція повідомила про підозру двом людям щодо побиття журналіста «Букв»

«Правоохоронцями був зроблений детальний аналіз та огляд місця події. Аналізуються відео с камер відеоспостереження. Наразі правоохоронцями призначено більше десятка експертиз та інші слідчі дії для встановлення всіх обставин», – йдеться в повідомленні.

Поліція повідомила напередодні, що встановлює обставини смерті Криворізького міського голови Костянтина Павлова. Його тіло із вогнепальним пораненням знайшли на веранді власного будинку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG