Міський голова Кривого Рогу знайдений застреленим, поліція почала провадження

Поліція встановлює обставини смерті Криворізького міського голови, розпочате кримінальне провадження, повідомила поліція Дніпропетровської області, традиційно не назвавши імені загиблого, хоча ім’я мера Кривого Рогу добре відоме. Костянтин Павлов, член партії «Опозиційна платформа – за життя», колишній народний депутат.

«Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку. На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події. Поліція з’ясовує всі обставини», – мовиться в повідомленні.

«На місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції», – повідомили правоохоронці.

Провадження відкрите за статтею 115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство», заявили в поліції. За повідомленнями, це стандартна практика: коли причина смерті спочатку невідома, провадження відкривають за підозрою в убивстві.

Тим часом міський сайт Кривого Рогу «0564.ua» написав, що, за попередньою версією, сталося самогубство.

За даними криворізького сайту «Перший міський», тіло Павлова в калюжі крові виявив на веранді його власного будинку в селі Вільне під Кривим Рогом його охоронець, поруч лежав мисливський карабін.

Колишній народний депутат Андрій Гальченко від «Опозиційного блоку», внаслідок розпаду якого виникла партія «ОПЗЖ», заявив виданню «0564.ua», що «поки нічого не ясно», чи йдеться про самогубство, чи про вбивство.

Чинний народний депутат від «ОПЗЖ» Вадим Рабінович твердить при цьому, що про самогубство Павлова не може бути й мови і що йдеться тільки про вбивство.

Також, за його інформацією, після смерті міського голови Кривого Рогу, члена «ОПЗЖ», обов’язки мера рідного міста президента України Володимира Зеленського буде виконувати, як то й прийнято, секретар міської ради Олександр Котляр – який є членом президентської партії «Слуга народу».

Зеленський уже заявив, що планує в понеділок, 16 серпня, заслухати доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу і що буде тримати цю справу «під особистим контролем» і наполягатиме «на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу».

На виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року Костянтин Павлов, на той час радник давнього міського голови Юрія Вілкула, переміг висуванця «Слуги народу».

Іще як народний депутат Павлов був одним із 36 депутатів Верховної Ради України, які в січні 2018 року голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької й Луганської областей.