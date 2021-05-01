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01 травня 2021, Київ 20:32
Суспільство

Турбота про містян чи популізм? Навіщо в Кривому Розі запровадили безкоштовний проїзд для всіх жителів

У квітні 1993 року в Дніпрі (тоді – Дніпропетровську) як експеримент запроваджували безоплатний проїзд у трамваях та тролейбусах для всіх. Однак ця ініціатива протрималася лише півтора року. 

З 1 травня у Кривому Розі запровадили безкоштовний проїзд у громадському транспорті комунальної форми власності для всіх містян. За інформацією з мерії міста, Кривий Ріг – перше й поки єдине місто в Україні, де мешканці наразі можуть не платити в трамваях, тролейбусах та комунальних автобусах. Такою була передвиборна обіцянка мера міста Костянтина Павлова, висуванця партії «Опозиційна платформа – За життя», який восени минулого року змінив на цій посаді Юрія Вілкула, що керував Кривим Рогом понад 10 років.

У бюджеті міста на 2021 рік запланували кошти на цей проєкт: 116 мільйонів гривень. Скористатися правом їхати без оплати жителі можуть, показавши так звану «картку криворіжця». Поки цей документ оформили далеко не всі: приблизно половина – 270 тисяч людей з понад 600 тисяч жителів. Гості міста та ті, хто відмовиться оформити картку, продовжать платити за проїзд 2,5 гривні.

Споруди металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» (колишня «Криворіжсталь») поруч з головною магістраллю міста
Споруди металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» (колишня «Криворіжсталь») поруч з головною магістраллю міста

Як повідомив керівник Центру електронних платежів Євген Кривенко, до впровадження проєкту готувалися заздалегідь. Для видачі «карток криворіжців» у місті відкрили більш ніж 70 пунктів оформлення. Також до 1 травня увесь комунальний транспорт обладнали стаціонарними та переносними валідаторами – пристроями для зчитування карток. Дозвіл на нововведення дав і Антимонопольний комітет України.

«Зроблено все необхідне, щоби власники «картки криворіжця» від 1 травня могли безкоштовно їздити в трамваях, тролейбусах, комунальних автобусах та швидкісному трамваї», – зазначив Євген Кривенко.

«Проїдання коштів». Опозиція проти

Депутатка Криворізької міськради, співголова фракції партії «Сила людей» Світлана Сова вважає, що запровадження безоплатного проїзду в муніципальному транспорті – ідея невдала. За її словами, на її втілення в життя можуть знадобитися мільйони гривень. Замість того, аби вкладати кошти у розвиток транспорту, місто їх «проїдатиме», каже вона. Рішення влади вона називає популістським.

Трамвай ледве-ледве їде, а іноді ще й горить, але – безкоштовно
Світлана Сова

«Рішення недолуге, воно не сприяє розвиткові міста, транспорту. Це проїдання коштів. Популістське рішення. Транспортна інфраструктура міста перебуває в незадовільному стані, горять трамваї через день. Ми вже раніше субсидували комунальний транспорт, виділивши з бюджету 800 мільйонів гривень. Тепер ще 100 мільйонів на безкоштовний проїзд, отже, близько 1 мільярда гривень – на транспорт. Для міста, річний бюджет якого складає приблизно 7,5 млрд грн, сума – значна. Як витримає це бюджет міста?.. А так: трамвай ледве-ледве їде, а іноді ще й горить, але – безкоштовно», – сказала в коментарі Радіо Свобода Світлана Сова.

Вона також додала, що безкоштовний проїзд криворіжців забезпечений коштами з міського бюджету лише на 2021 рік. Чи знайдуть гроші на його продовження потім, невідомо.

Разом з тим у міській раді повідомили, що до 1 вересня діятиме так званий перехідний період: пільговики, навіть якщо вони не матимуть «картки криворіжця», зможуть їхати безкоштовно, показуючи кондукторові документ, що посвідчує пільгу. З 1 вересня підставою для безоплатного проїзду буде лише «картка криворіжця».

Були прецеденти

У квітні 1993 року в Дніпрі (тоді – Дніпропетровську) як експеримент запроваджували безоплатний проїзд у трамваях та тролейбусах для всіх – як жителів, так і гостей міста. Посада кондуктора була скасована. Витрати за перевезення пасажирів комунальним підприємствам компенсовував з міський бюджет. Однак ця ініціатива протрималася лише півтора року. У грудні 1994-го міськрада знову зробила проїзд платним. Близько 600 кондукторів знову взяли на роботу.

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    Юлія Рацибарська

    Журналістка-фрілансерка. Працюю кореспонденткою Радіо Свобода в Дніпрі з 2006 року. Народилась на Дніпропетровщині. Закінчила факультет систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету – магістр журналістики. Писала для місцевих та загальноукраїнських газет і журналів, працювала новинкаркою та дикторкою на радіо, кореспонденткою та редакторкою сайту в інформагенції. Пишу, фотографую, надихаюсь історіями людей.

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