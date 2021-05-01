Турбота про містян чи популізм? Навіщо в Кривому Розі запровадили безкоштовний проїзд для всіх жителів

З 1 травня у Кривому Розі запровадили безкоштовний проїзд у громадському транспорті комунальної форми власності для всіх містян. За інформацією з мерії міста, Кривий Ріг – перше й поки єдине місто в Україні, де мешканці наразі можуть не платити в трамваях, тролейбусах та комунальних автобусах. Такою була передвиборна обіцянка мера міста Костянтина Павлова, висуванця партії «Опозиційна платформа – За життя», який восени минулого року змінив на цій посаді Юрія Вілкула, що керував Кривим Рогом понад 10 років.

У бюджеті міста на 2021 рік запланували кошти на цей проєкт: 116 мільйонів гривень. Скористатися правом їхати без оплати жителі можуть, показавши так звану «картку криворіжця». Поки цей документ оформили далеко не всі: приблизно половина – 270 тисяч людей з понад 600 тисяч жителів. Гості міста та ті, хто відмовиться оформити картку, продовжать платити за проїзд 2,5 гривні.

Як повідомив керівник Центру електронних платежів Євген Кривенко, до впровадження проєкту готувалися заздалегідь. Для видачі «карток криворіжців» у місті відкрили більш ніж 70 пунктів оформлення. Також до 1 травня увесь комунальний транспорт обладнали стаціонарними та переносними валідаторами – пристроями для зчитування карток. Дозвіл на нововведення дав і Антимонопольний комітет України.

«Зроблено все необхідне, щоби власники «картки криворіжця» від 1 травня могли безкоштовно їздити в трамваях, тролейбусах, комунальних автобусах та швидкісному трамваї», – зазначив Євген Кривенко.

«Проїдання коштів». Опозиція проти

Депутатка Криворізької міськради, співголова фракції партії «Сила людей» Світлана Сова вважає, що запровадження безоплатного проїзду в муніципальному транспорті – ідея невдала. За її словами, на її втілення в життя можуть знадобитися мільйони гривень. Замість того, аби вкладати кошти у розвиток транспорту, місто їх «проїдатиме», каже вона. Рішення влади вона називає популістським.

Трамвай ледве-ледве їде, а іноді ще й горить, але – безкоштовно

«Рішення недолуге, воно не сприяє розвиткові міста, транспорту. Це проїдання коштів. Популістське рішення. Транспортна інфраструктура міста перебуває в незадовільному стані, горять трамваї через день. Ми вже раніше субсидували комунальний транспорт, виділивши з бюджету 800 мільйонів гривень. Тепер ще 100 мільйонів на безкоштовний проїзд, отже, близько 1 мільярда гривень – на транспорт. Для міста, річний бюджет якого складає приблизно 7,5 млрд грн, сума – значна. Як витримає це бюджет міста?.. А так: трамвай ледве-ледве їде, а іноді ще й горить, але – безкоштовно», – сказала в коментарі Радіо Свобода Світлана Сова.

Вона також додала, що безкоштовний проїзд криворіжців забезпечений коштами з міського бюджету лише на 2021 рік. Чи знайдуть гроші на його продовження потім, невідомо.

Разом з тим у міській раді повідомили, що до 1 вересня діятиме так званий перехідний період: пільговики, навіть якщо вони не матимуть «картки криворіжця», зможуть їхати безкоштовно, показуючи кондукторові документ, що посвідчує пільгу. З 1 вересня підставою для безоплатного проїзду буде лише «картка криворіжця».

Були прецеденти

У квітні 1993 року в Дніпрі (тоді – Дніпропетровську) як експеримент запроваджували безоплатний проїзд у трамваях та тролейбусах для всіх – як жителів, так і гостей міста. Посада кондуктора була скасована. Витрати за перевезення пасажирів комунальним підприємствам компенсовував з міський бюджет. Однак ця ініціатива протрималася лише півтора року. У грудні 1994-го міськрада знову зробила проїзд платним. Близько 600 кондукторів знову взяли на роботу.