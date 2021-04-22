У Маріуполі запускають єдиний е-квиток, який незабаром діятиме на всі види транспорту – Криклій

У Маріуполі Донецької області розпочав роботу єдиний муніципальний е-квиток для транспорту. Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, за проєктом SmartTicketCity жителі міста зможуть вже незабаром оплачувати проїзд одразу у всіх видах транспорту.

«Цифрова ініціатива стартувала з відкриття автобусного маршруту 16-А. Протягом найближчих двох тижнів ця система буде протестована, після чого поступово буде масштабована на весь Маріуполь», – повідомили у Мінінфраструктури.

Криклій заявив, що впровадження єдиного е-квитка дозволить містам сформувати один підхід до безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті, спростити придбання поїздки онлайн, у тому числі не лише для мешканців, але й для гостей міста. При цьому, розрахуватися за проїзд можна будь-якими безконтактними платіжними засобами будь-якого банку України та світу.

Останніми роками уряд активно пропагує впровадження в містах України єдиного квитка для всіх видів громадського транспорту на основі безконтактної електронної пластикової карти. Мета цієї інновації – спростити та зробити більш прозорою оплату за проїзд в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах, трамваях і метро.

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