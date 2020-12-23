На батьківщині Зеленського буде безкоштовний проїзд у громадському транспорті

З 1 травня у Кривому Розі Дніпропетровської області запровадять безкоштовний проїзд для всіх містян. 23 грудня міськрада Кривого Рогу ухвалила міський бюджет на 2021 рік, заклавши кошти на цю програму.

Як повідомили в пресслужбі міськради, у бюджеті запланували кошти на забезпечення безкоштовного проїзду в муніципальному пасажирському транспорті для всіх криворіжців. Жителі міста їздитимуть за так званими «картками криворіжця», ще належить розробити спеціальне програмне забезпечення.

Як поінформували в пресслужбі, уже з 1 січня проїзд у Кривому Розі проїзд стане безкоштовним для педагогів, медиків, соцпрацівників – працівників закладів комунальної власності. Загалом це 35 тисяч людей.

Міський бюджет Кривого Рогу на 2021 рік, який ухвалила міськрада, складає 7,6 млрд грн, понад 80% планують витратити на соціальну сферу. Скільки саме коштів піде на програму з безкоштовного проїзду, не повідомляється.

У проєкті бюджету йшлося про 116 млн грн на рік.

6 грудня у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу переміг висуванець партії «Опозиційна платформа – За життя» Костянтин Павлов. За нього проголосувало 56,97% виборців. Йому програв висуванець партії «Слуга народу», керівник гірничо-збагачувального комбінату Дмитро Шевчик (40% голосів).

Раніше мер Юрій Вілкул, який керував містом понад 10 років, відмовився брати участь у другому турі виборів.