Хто очолить рідне місто Зеленського: перебіг виборів міського голови у Кривому Розі

У неділю, 6 грудня, у Кривому Розі провели повторне голосування на виборах міського голови. За посаду змагалися кандидат від партії «Слуга народу», гендиректор одного з промислових підприємств Дмитро Шевчик та кандидат від «Опозиційної платформи – За життя», радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов. Останній отримав шанс на другий тур тільки завдяки відмові балотуватися чинного мера Юрія Вілкула, який керував містом понад 10 років.

У першому турі 71-річний Вілкул-старший, який був висуванцем партії свого сина «Блок Вілкула «Українська перспектива», набрав найбільше голосів. Однак потім заявив, що відмовляється від боротьби за крісло мера через стан здоров’я, і закликав голосувати за Павлова, з яким його пов’язувала багаторічна співпраця і в колишній «Партії регіонів», і в міськраді.

Хто ж очолить місто – флагман важкої промисловості й малу батьківщину президента Володимира Зеленського? Радіо Свобода розповідає про кандидатів, перебіг виборчої кампанії та перші результати.

Такі різні й такі схожі або слід Ахметова

У біографіях претендентів на крісло міського голови Кривого Рогу Дмитра Шевчика та Костянтина Павлова є чимало спільного.

47-річний Павлов і 43-річний Шевчик мають по кілька вищих освіт і навіть навчались в одному й тому ж закордонному виші.

Перший закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, де отримав спеціальність економіста, а потім – Відкритий Міжнародний університет Великої Британії.

Другий – має аж чотири вищі освіти: він здобув фахи маркетолога, міжнародного правника та держуправління в столичних вишах, а потім також навчався в тому ж університеті.

Обоє кандидатів працювали на промислових підприємствах Кривого Рогу. Шевчик – у ТОП-менеджменті. Останні 5 років роки він очолює Центральний гірничо-збагачувальний комбінат групи «Метінвест», який належить українському мільярдеру Рінату Ахметову.

У біографії його конкурента Павлова також є «ахметівський» слід: він обирався двічі до обласної ради та раз до парламенту від Партії регіонів, яку пов’язували з Ахметовим.

На відміну від Шевчика, Павлов має досвід роботи в органах влади: свого часу був заступником мера Вілкула, а зараз працює його радником.

Також на відміну від Шевчика, який, хоч і балотувався від провладної сили «Слуга народу», але є безпартійним, Павлов має значний партійний «шлейф»: він побував і в Партії регіонів (очолював міську організацію політсили), і в «Опозиційному блоці», а зараз є членом партії «Опозиційна платформа – За життя».

Павлов був одним із 36 депутатів Верховної ради України, які в січні 2018 року голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Декларують чималі статки

Обоє кандидатів офіційно декларують чималі статки. Так, Павлов, відповідно до декларації, є власником будинку, земельної ділянки та гаража під Кривим Рогом, його дружина Олена – квартири в місті.

Подружжя має чотири цінних годинники різних марок. Авто, яким користується Павлов, записане на дружину. За 2019 рік він задекларував понад пів мільйона гривень зарплати та третину мільйона гривень, отриманих за депутатство.

Шевчик, за декларацією, є власником двох квартир у Кривому Розі та двох човнів. Ще двома квартирами та автівкою BMW володіє його дружина Марина. Він заявив про отримання понад 12 мільйонів гривень зарплатні за минулий рік.

Якою була передвиборча кампанія

Місячна виборча кампанія перед другим туром голосування в Кривому Розі не була такою складною й помітною, як 2015-го року.

П’ять років тому, коли стояв вибір між Вілкулом-старшим і висуванцем «Самопомочі» Юрієм Милобогом (а після його відмови балотуватися – Семеном Семенченком) у місті відбувались антивілкулівські акції протесту, а кандидати з обох таборів намагались довести фальшування результатів виборів у судах.

Цього ж разу передвиборчі перегони обмежилась «війною» білбордів, якими місто «​яскравіло»​ навіть у «день тиші». Також щодо кожного з кандидатів був застосований «чорний піар», констатували в Громадянській мережі «ОПОРА».

А от у словесному двобої конкуренти так і не зійшлися: обоє відмовилися від теледебатів, які їм запропонував Суспільний мовник.

Кого ж підтримував Зеленський?

Дещо курйозною вийшла історія із підтримкою кандидатів їхнім земляком, президентом Володимиром Зеленським.

Агітувати за когось з кандидатів я не можу, але це і не потрібно. Ви люди розумні, самі все знаєте

4 грудня, напередодні «дня тиші», Офіс президента України поширив відеозвернення глави держави до криворіжців. Зеленський закликав краян вразити всю Україну високою явкою та зробити «правильний вибір».

«Агітувати за когось із кандидатів я не можу, але це і не потрібно. Ви люди розумні, самі все знаєте», – додав президент.

Вочевидь, Зеленський мав на увазі висуванця своєї політсили Дмитра Шевчика, за якого він агітував і раніше, бо і сам Шевчик опублікував це звернення, подякувавши президенту.

Однак другий кандидат – Костянтин Павлов – не розгубився і також подякував Зеленському за підтримку та зробив репост його звернення.

День виборів: незначні, але типові порушення

Сам день голосування у Кривому Розі, за висновками спостергачів ГМ «ОПОРА», пройшов більш-менш спокійно.

На понад 80% виборчих дільниць взагалі не виявили ніяких порушень. Водночас на майже 17% ДВК були поодинокі процедурні порушення, які серйозно не вплинуть на результати, однак свідчать про типові організаційні проблеми.

Зокрема, йдеться про спроби виборців фотографувати бюлетені. Це зафіксували на майже 4% дільниць. У більшості випадків люди робили це, не розуміючи, що порушують закон, – задля фото на згадку чи задля участі в розіграші призів, заанонсованому в соцмережах.

«При виявленні таких інцидентів члени комісій реагували належним чином і зупиняли протиправні дії виборців. Статистика подібних порушень відповідає тренду, який проявлявся й на повторному голосуванні в Чернівцях 29 листопада. Тоді такі випадки теж домінували в цьому часовому проміжку і були виявлені на 3,45% ДВК», – мовиться в повідомленні ОПОРИ.

При виявленні таких інцидентів члени комісій реагували належним чином

Щоправда, упродовж дня голосування в Кривому Розі сталося кілька резонансних випадків, як-то недопуск спостеріачки на дільницю без цілої низки медичних обстежень, спроба літньої жінки проголосувати за паспортом неіснуючого СРСР, виявлення документів, схожих на бюлетені, в шкільному туалеті.

За останнім фактом поліція міста розпочала кримінальне провадження. Загалом через порушення на виборах у Кривому Розі поліція відкрила дві справи: друга – через участь у голосуванні недієздатної особи.

Суперечливі екзит-поли

Два екзит-поли на виборах міського голови Кривого Рогу дали протилежні результати.

Один із них прогнозує перемогу кандидата від владної партії Дмитра Шевчика з 52,61% голосів. Його суперник Костянтин Павлов, за цими даними, мав би отримати 46,05%. Телеканал «Україна 24», який повідомив про цей екзит-пол, не навів подробиць про опитування. Його, мовиться в повідомленні, провели на замовлення фонду «Українська політика». Керівником цієї організації є політолог Кость Бондаренко.

Інший екзит-пол, навпаки, станом на 19-у годину 6 грудня дав Шевчикові 41,14%, натомість Павлову прогнозував перемогу з 58,86%. Помилка вибірки не повинна перевищувати 2,5–3%. В опитуванні взяли участь 14 тисяч виборців. Це опитування провела громадська організація з Дніпра «Центр з дослідження розвитку територій». Він був створений зовсім недавно, напередодні місцевих виборів 2020 року, про його діяльність практично нічого не відомо.

Правдивість обох опитувань наразі перевірити неможливо.

Перші реакції

Офіційні дані щодо результатів виборів у Кривому Розі поки не відомі – за законом, вони мають бути встановлені упродовж 5 днів, міська ТВК поки тільки розпочала приймати протоколи від районних комісій.

Однак у штабі кандидата Костянтина Павлова вже заявляють про перемогу, посилаючись на паралельний підрахунок голосів. А сам Павлов на своїй сторінці у фейсбуці подякував виборцям і виклав своє фото зі знаком «перемога».

«Павлов обійшов свого опонента Шевчика на 17%, що становить близько 28 500 голосів», – мовиться в повідомленні його штабу.

Водночас у штабі його суперника Дмитра Шевчика перебіг виборів ймовірні результати поки не коментують.

Одне з останніх повідомленнь на особистій фейсбук-сторінці Шевчика – з кінця листопада – про виявлення у нього коронавірусу й самоізоляцію.

За попередніми даними, явка виборців у Кривому Розі становила близько 35%, тобто перевищила і загальноукраїнську, й обласну на виборах 25 жовтня.

Читайте ще:

«Я – лев, який оберігає Львів»: інтерв'ю з учетверте обраним мером Садовим