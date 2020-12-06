У Кривому Розі спостерігачку «Опори» не допускали до спостереження за виборами без тесту на COVID-19

У Кривому Розі на спецдільниці, яка розташована у лікарні №4, спостерігачку Громадянської мережі «ОПОРА» не допускали до спостереження за виборами без негативного тесту на COVID-19. Інформацію про це Раді Свобода підтвердив представник «Опори» в регіоні Вадим Головченко.

За даними «Опори», черговий лікар примусив жінку здати експрес-тест на COVID-19. Він був негативним. Тоді спостерігачці зробили ще низку досліджень – взяли кров на загальний аналіз та на глюкозу, виміряли температуру й сатурацію, зробили кардіограму, а ще – пропонували рентген.

Тільки після цього спостерігачка, хоч і з запізненням, була допущена на дільницю.

Як розповів Вадим Головченко, медики посилались на постанову ЦВК, яка має рекомендаційний характер, – за 72 години до початку голосування пройти тест членам ДВК, поліцейським та спостерігачам.

«Це була пропозиція лікаря, інакше він створював перешкоди для потрапляння до дільниці. Тому спостерігачка погодилась на певні процедури. Постанова ЦВК, за текстом, – це рекомендація. А працівники даного закладу протрактували її як необхідність», – сказав Радіо Свобода Вадим Головченко.

Спостерігачка «Опори» звернулась до поліції, правоохоронці зафіксували звернення.

6 грудня в Кривому Розі відбувається другий тур виборів мера.

На посаду мера балотуються кандидат від партії «Слуга народу», гендиректор ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Дмитро Шевчик та кандидат від «Опозиційної платформи – За життя», радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Чинний міський голова, 71-рчний Юрій Вілкул, який працює на цій посаді впродовж 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що знявся з другого туру виборів через стан здоров'я.